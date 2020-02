Maczfit: nowa oferta zmieni zasady na rynku diety pudełkowej

Maczfit wystartował z nową ofertą "Wybór Menu", która zmieni zasady na rynku diety pudełkowej. Od teraz klient może samodzielnie zarządzać swoim planem dietetycznym i codziennie dostosowywać go do swoich potrzeb.

- Wybór Menu to nowa funkcjonalność przygotowana z myślą o klientach, którzy oczekują oferty dostosowanej do swoich potrzeb i możliwości modyfikacji posiłków wedle własnych gustów smakowych lub wykluczeń dietetycznych. Wierzymy, że dieta powinna być dla klienta, a nie odwrotnie. W Maczfit stawiamy na najwyższą jakość posiłków skomponowanych w oparciu o wiedzę, a nie modę. Zbadaliśmy potrzeby naszych klientów i na tej podstawie dopracowaliśmy nasza ofertę tak, by każdy znalazł w niej coś dla siebie, a jednocześnie miał wpływ na to co je – mówi Maciej Lubiak, założyciel i prezes Maczfit.

W ciągu ostatnich lat firma obserwuje otwartość klientów na nowe propozycje dietetyczne, ale też wyraźne zapotrzebowanie na elastyczność wyboru w codziennych zestawach Maczfit. Bez względu na wybrany program dietetyczny zdarzało się, że w dedykowanej diecie znajdował się składnik, którego klient nie lubi czy na który ma alergię. W badaniach konsumenckich przygotowanych na zlecenie Maczfit powtarzały się pytania o możliwość wykluczenia określonych składników diety oraz personalizację zamówień.

- Od początku istnienia Maczfit dostosowujemy się do oczekiwań naszych klientów i stopniowo wprowadzamy innowacyjne rozwiązania w zakresie nowych technologii, zaplecza produkcyjnego, jak i samego żywienia. Szerokie portfolio diet i najwyższa jakość produktów sprawiają, że z cateringu Maczfit codziennie korzysta ponad 7 tysięcy osób. Dysponujemy najnowocześniejszą halą produkcyjną w Europie o powierzchni 4 tysięcy metrów kwadratowych i zespołem liczącym 250 osób, dzięki czemu możemy przygotować ponad 20 tysięcy 5-daniowych zestawów na dobę.” – dodaje Anna Chylewska, Dyrektor Operacyjny-Wykonawczy Maczfit.

Od teraz w najnowszej ofercie klient ma wybór - może dostosować swój zestaw według dostępnych zestawów smakowych oraz wskazanych alergenów w składzie posiłku. W skrócie oznacza to, że może zrezygnować z mięsa oraz słodkich śniadań lub zdecydować się na dietę bezglutenową i bez laktozy przy zachowaniu wytrawności smaków. Może indywidualnie skomponować swoją dietę i modyfikować ją, jeśli będzie miał ochotę na zmianę. W Polsce, to kompletnie nowe podejście do klienta.

- Wybór Menu to pionierski krok w rozwoju firmy – klienci nie muszą już wybierać jednej z dostępnych, ale nie do końca dopasowanych pod nich diet. Od dziś sami kreują sobie plan a my zajmujemy się całą resztą, dbając o ich wygodę i satysfakcję. Wprowadzamy personalizację diety pudełkowej w Polsce jako pierwsi na tak dużą skalę. Wierzymy, że tym ruchem zachęcimy konsumentów do świadomego zdrowego odżywiania i podejmowania mądrych decyzji wpływających na jakość ich codziennego życia. To gwarantowany sukces i spodziewamy się przypływu nowych klientów i wzrostu zamówień - dodaje Maciej Lubiak.