Maczfit od kuchni. Sprawdziliśmy, jak wygląda proces komponowania diet i posiłków

Zanim zestawy posiłków Maczfit trafią do domów konsumentów, sztab specjalistów pracuje nad ułożeniem zbilansowanego menu dla kilkunastu różnych diet oraz nad tym, aby dostarczona żywność spełniała wszystkie restrykcyjne normy jakościowe.

Autor: Paulina Piwowarek, www.horecatrends.pl Data: 03 marca 2020 06:47

- Przy układaniu menu zwracamy bardzo dużą uwagę na to, aby nasze posiłki były jak najbardziej urozmaicone, różnorodne i ciekawe. Bardzo ważny jest też ich wygląd oraz to, aby pochodziły z różnych kuchni świata. W naszych boksach można znaleźć dania z kuchni polskiej, włoskiej czy indyjskiej. Oczywiście to muszą być potrawy w wersji fit – potwierdza Katarzyna Siczek, specjalista żywienia człowieka i dietetyki w Maczfit.

Pełna współpraca działów

Przy opracowywaniu menu współpracują ze sobą różne działy – dietetyki, gastronomii, jakości. Menu jest prezentowane na cotygodniowych spotkaniach. - To jest też czas kiedy dyskutujemy nad ewentualnymi zmianami i udoskonaleniami – dodaje Katarzyna Siczek.

Co ważne, dietetyczka podkreśla, że posiłki są dokładnie przeliczane pod kątem wartości odżywczych w specjalnym programie, ponieważ muszą zawierać odpowiednią ilość białka, tłuszczów i węglowodanów.

- Bardzo dużą uwagę zwracamy także na to, abyśmy mieli jakościowe półprodukty i surowce pochodzące od sprawdzonych dostawców, czyli takich, u których przeprowadzamy audyty i którzy mają swoje certyfikaty – mówi.

Anna Maciejewska, Quality Manager w Maczfit przyznaje, że jakość produktów jest sprawdzana na każdym etapie – od przyjęcia na magazyn, poprzez kuchnię, jak również już na końcowym etapie rozkładania i komponowania posiłków.

Musi być idealnie

- Kiedy wszystko jest już ustalone i zamówione do gry wchodzą kucharze. Jednak stale sprawdzamy czy wszystko jest wystarczająco smaczne i czy spełnia oczekiwania dietetyków i działu gastronomii – mówi Katarzyna Siczek.

Co rano przeprowadzane są testy sensoryczne. Każdego dnia, każdy posiłek, z każdej diety musi być idealnie dopracowany!

Tego ideału dopełnia także przechowywanie produktów i ich dystrybucja.

- W naszym zakładzie produkcyjnym wdrożyliśmy szereg standardów, do których przykładamy ogromną uwagę. Jest to m.in. zachowanie ciągu chłodniczego, tak aby wszystkie posiłki były świeże i dojeżdżały do naszych klientów zachowując najlepszą jakość – podkreśla Anna Maciejewska.

Należy podkreślić, że od ponad roku w firmie funkcjonuje certyfikat V-Label. Oznacza to, że wszystkie posiłki i surowce, z których przygotowywane są diety wegańskie i wegetariańskie pochodzą z pewnego źródła. Maczfit to pierwszy i jedyny catering dietetyczny w Polsce który może poszczycić się certyfikatem V-Label.