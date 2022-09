Maczfit wykorzysta synergie, które daje Grupa Żabka. Podwoi produkcję [WYWIAD]

Chcemy rozwijać się we wszystkich obszarach, które dzisiaj należą do szeroko pojętej kategorii convenience, wykorzystać wszystkie synergie, które daje nam Grupa Żabka – mówi horecatrends.pl Paweł Gurgul, nowy prezes Maczfit.

Anna Wrona, horecatrends.pl/ portalspozwyczy.pl: Od początku sierpnia jest Pan prezesem Maczfit. Jakie ma Pan plany i założenia dotyczące rozwoju firmy? Na czym będzie się Pan głównie skupiał?

Paweł Gurgul, prezes Maczfit: Mamy kilka założeń strategicznych dotyczących rozwoju firmy. Jesteśmy liderem w cateringu dietetycznym. Chcemy wzmacniać naszą pozycję przez rozbudowę oferty w taki sposób, żeby być jak najbliżej klienta. Od zeszłego roku jesteśmy też częścią Grupy Żabka. Chcemy rozwijać się we wszystkich obszarach, które dzisiaj należą do szeroko pojętej kategorii convenience, wykorzystać wszystkie synergie, które daje nam Grupa. Te dwa elementy – rozbudowa oferty firmy oraz bycie częścią Grupy Żabka – to nasze filary planu strategicznego.

Maczfit w Grupie Żabka

Kiedy Maczfit został włączony w Grupę Żabka, od razu pojawiło się pytanie, czy Wasze posiłki wejdą do oferty sklepów sieci. Czy dążycie do takiej synergii? Czy Wasze moce produkcyjne pozwoliłby Wam znaleźć się na półce tak dużej sieci?

Grupa Żabka to nie tylko to, co widzimy w postaci szyldów sklepów. To olbrzymi know-how, dostęp do ogromnej wiedzy, doświadczenia i specjalistów z różnych dziedzin. Stanowi to potencjał i możliwości dla każdej z firm, która pojawia się w Grupie. Żabka to też convenience. Świetnie wpisujemy się w tę definicję i wizję. To jasny koncept, jasny sposób zarządzania, bardzo nowoczesny i bardzo przejrzysty dla konsumenta, dla dostawców, i dla partnerów biznesowych.

Jesteśmy obecni w części sklepów Żabka Nano. Korzystamy z sieci dystrybucyjnej. Cały czas rozbudowujemy swoje moce produkcyjne. Po pierwsze po to, żeby nadążyć za własnym rozwojem, a po drugie, żeby móc skorzystać ze wszystkiego, co daje nam bycie w Grupie. W jaki sposób wykorzystamy to w przyszłości? Pomysłów jest wiele. Myślę, że będzie okazja, żeby o tym jeszcze porozmawiać.

Niedawno wprowadziliście ofertę MaczSandwich. To chyba też produkt, który śmiało mógłby zostać wprowadzony przez Żabkę?

Jak mówiłem, dróg rozwoju jest wiele. Patrząc na dzisiejszy asortyment Żabki oraz jej ścieżkę budowy oferty, obszarów synergicznych jest bardzo, bardzo dużo. Dzisiaj jest jednak trochę wcześniej o tym rozmawiać. Mamy plany, które pokrywają różne obszary.

Maczfit na rynku cateringu

Jak duży jest obecnie rynek cateringu dietetycznego?

Jesteśmy liderem na rynku cateringu dietetycznych. Ten rynek jest bardzo dynamiczny i mało przebadany. Nie ma oficjalnych danych. Szacujemy, że jest na nim około 800 różnych podmiotów, od tych ogólnopolskich (jak Maczfit), przez firmy lokalne.

Czy może dojść jakieś konsolidacji?

Tak, oczywiście. Jak na każdym rynku, do konsolidacji może dochodzić.

Ciągle pojawiają się nowi gracze. Czy Pana zdaniem jest jeszcze miejsce dla nowych firm czy ten rynek jest już zbyt mocno zagospodarowany?

Rynek jest zagospodarowany, ale wszystko zależy od pomysłu, serwisu i od oferty.

To jak się wyróżnić?

Wszystkie firmy szukają sposobu na jak najlepsze dostarczenie wartości dla klienta. My jako Maczfit słuchamy konsumenta i odpowiadamy elastycznie na jego potrzeby – to klucz do sukcesu. Dlatego też stale wprowadzamy nowe oferty. W sierpniu rozbudowaliśmy nasz portfel diet z wyborem menu – teraz nasi klienci mogą wybierać z nawet 40 dań dziennie. Mamy dietę Everyday, która spełnia wszystkie niezbędne kryteria, żeby zapewnić konsumentowi wybór, a jednocześnie dobrą cenę i prostotę. Mamy Just Restaurant, który jest dietą dla osób szukającego maczfitowego sposobu na wyjątkowe dania. Mamy dietę, która nazywa się Top Sellers z ulubionymi daniami naszych klientów. Dodatkowo, mamy jeszcze 13 gotowych diet przygotowanych przez nasze dietetyczki. Dziś ważna jest oferta, możliwość wyboru, danie konsumentowi szansy zadecydowania o rozwiązaniu zgodnym z jego stylem życia. W tym miesiącu wprowadziliśmy także kanapki oraz dania dla dzieci. Wszystko w jakości, którą może pochwalić się tylko Maczfit. To jest nasza droga – koncentracja na wyborze i jakości w dobrej cenie. Ważny jest pomysł. Miejsce na rynku jest zawsze, bo stale rośnie. Wynika to z demografii i naszego stylu życia.

Wasza dieta Everyday wydaje się bardzo korzystna cenowo (od 56 zł za dzień). Jak plasujecie ją w odniesieniu do oferty restauracyjnej?

Rozbudujemy nasz portfel tak, żeby był bardzo szeroki i dostępny dla każdego – w każdym przedziale cenowym. Myślę, że nasza pięciodaniowa dieta Everyday jest dużo tańsza niż wizyta choćby w sieciówce. Dzisiaj, zwłaszcza w wysokoinflacyjnym okresie, który jest wyjątkowy dla co najmniej dwóch pokoleń, bardzo istotne jest zrozumienie tego porównania pomiędzy jedzeniem w sieciówkach a wysokojakościowym, zbilansowanym posiłkiem dostarczanym pod drzwi.

Koszty surowców rosną, koszty energii rosną… Jak sobie radzicie z podwyżkami?

Cały rynek spotyka się z takimi samymi problemami. Nie ma takiej branży, która dzisiaj jest wolna od inflacji. Radzimy sobie w różny sposób. Staramy się dostosować naszą ofertę do możliwości naszych konsumentów. Jesteś dużą firmą i mamy efekt skali, natomiast inflacja jest widoczna wszędzie. Widzimy też wzrost wszystkich mediów. Dzisiaj nie ma ani jednego elementu kosztowego, który byłby na tym samym poziomie, wszystkie są wyższe. Myślimy o tym bardzo aktywnie. To dzisiaj jedne z najważniejszych tematów w każdej firmie. Staramy się po pierwsze, tam gdzie to możliwe, wprowadzać system oszczędności. Po drugie, w taki sposób kupować, żeby wpływ inflacji był jak najmniejszy dla nas i naszych klientów. Czy jest on możliwy do wyeliminowania? Nie, w dzisiejszym świecie nie jest.

Jakie trendy widzicie dziś na rynku?

Megatrendem, do którego staramy się dostosować wszystkie nasze działania i wszystkie nasze taktyczne rozwiązania, jest wspomniany przeze mnie convenience – ważny dla całej Grupy Żabka. Oznacza on personalizację, szukanie oferty dopasowanej do różnych potrzeb klientów: tych, którzy chcą mieć bardzo konkretną dietę i tych, którzy szukają określonej funkcjonalności. Drugi taki trend to elastyczność. Jak na niego odpowiadamy? Poprzez np. dostawę do ponad 1800 miejsc w Polsce, oferowanie szerokiego wyboru dań, które można m.in. dodawać i odejmować wedle uznania i potrzeb, czy poprzez elastyczną zmianę miejsc dostawy.

Maczfit buduje zakład w Jawczycach

Mówiliśmy na początku naszej rozmowy o tym, że zwiększacie moce produkcyjne. Czy planujecie nowy zakład czy zwiększacie moce w obecnym?

Działamy dwukierunkowo: po pierwsze rozbudowujemy nasz zakład, zwiększając moce produkcyjne w istniejącym zakładzie w Szymanowie. Mamy też dużą inwestycję w Jawczycach, która jest na etapie budowy. Powinna zostać zakończona w pierwszym kwartale przyszłego roku. To duży zakład, dający nam bardzo duże możliwości. Myślę, że uda nam się tam podwoić produkcję.