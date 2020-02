Maczfit: Z wizytą w najnowocześniejszej hali produkcyjnej w Europie

Dla Maczfit, lidera rynku cateringu dietetycznego w Polsce, rok 2019 był przełomowy. Nowa hala produkcyjna w podwarszawskim Szymanowie to jedna z najważniejszych inwestycji w nowe technologie i tym samym innowacyjny krok w rozwoju firmy na tak dużą skalę.

Autor: www.horecatrends.pl Data: 25 lutego 2020 07:57

Nowy centralny zakład produkcyjny Maczfit to najnowocześniejsza dla tej branży hala produkcyjna w Europie o powierzchni ponad 4 tys. mkw i zespołem liczącym 250 osób, co daje potencjał do zwiększania produkcji z miesiąca na miesiąc.

Ponad 30 mln zamówień rocznie

- Na tę chwilę jesteśmy gotowi na produkcję aż 20 tysięcy 5-daniowych zestawów dziennie. Zakład jest wyposażony w nowe technologie i linie produkcyjne oraz ogromne zaplecze chłodnicze, gdzie są przechowywane nasze posiłki – mówi Anna Chylewska, Dyrektor Operacyjny-Wykonawczy Maczfit Foods.

Rocznie spółka może realizować ponad 30 mln zamówień przy zachowaniu najwyższych standardów produkcji oraz jakości dań. Inwestycja w nowe technologie - systemy logistyczne i programy wspomagające obsługę zamówień zapewniają firmie nie tylko pozycję lidera w Polsce i Europie, ale również na skalę światową. Jednak, aby ją utrzymać istotne było wprowadzenie specjalnych procedur w celu zadbania o najwyższą jakość posiłków i satysfakcję klientów.

– Wdrożyliśmy rygorystyczne procedury jakości HACCP certyfikowane przez uznaną międzynarodową jednostkę TUV które zapewniają bezpieczeństwo produktu i najlepszą jakość naszych diet – mówi Anna Chylewska Dyrektor Operacyjny - Wykonawczy.

Posiłki Maczfit są codziennie przygotowywane przez wykwalifikowanych kucharzy i dietetyków klinicznych ze świeżych i jakościowych produktów od sprawdzonych polskich dostawców. Każdy zestaw dopracowany jest pod względem bilansu kalorycznego, mikro i makro składników. Codziennie rano przeprowadzane są testy na każdym etapie produkcji z udziałem dietetyków i Managera ds. Jakości, którzy testują dania, sprawdzają smaki i akceptują lub modyfikują menu.

Dieta jest dla klienta, a nie odwrotnie

W 2020 roku Maczfit stawia nie tylko na jakość i rozwój, ale także marketing oraz komunikację z klientem.

- W Maczfit wierzymy, że to dieta jest dla klienta, a nie odwrotnie. Ta strategia dotyczy także działań marketingowych. W tym roku będziemy się koncentrować na tym, aby bardzo skrupulatnie śledzić trendy, przysłuchiwać się temu, co mówią nasi konsumenci, tak żeby wiedzieć co poprawiać, a co już robimy dobrze – mówi Małgorzata Wierzbicka, Dyrektor Marketingu i PR w Maczfit Foods.

- Profesjonalizm, jakość, wygoda, elastyczność – wokół tego budujemy nasze działania, tak żeby możliwie skutecznie docierać do konsumenta. Chcemy dowieść klientom, że z dietą Maczfit „życie po prostu smakuje” – dodaje.