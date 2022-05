Mamy w biznesie restauracyjnym. Łączenie biznesu z macierzyństwem

Z okazji zbliżającego się Dnia Matki, Glovo zapytało mamy prowadzące własne restauracje, z jakimi wyzwaniami mierzą się realizując swoje codzienne obowiązki.

Jak u mamy

Chociaż Dzień Matki obchodzony jest innego dnia w każdym kraju, to na całym świecie jest to okazja do celebrowania roli matek w życiu każdego człowieka, ich poświęcenia, dobroci, ciepła oraz zaufania, jakim je darzymy. O tym ostatnim świadczą dane Glovo, które sprawdziło, że ponad 700 partnerów firmy ma w nazwie słowo „matka” lub jego pokrewną formę. Oznacza to ponad 1 000 lokalizacji, które przywołują swoją nazwą skojarzenia z mamą lub doceniają wyjątkowy smak kuchni jak u mamy. Jak się okazuje, prawie 90 proc. rozsianych po całym świecie partnerów Glovo, którzy mają „maminą” nazwę, to restauracje i punkty gastronomiczne - aż 15 proc. z nich oferuje kuchnię włoską. Wysoko w rankingu znalazły się sklepy spożywcze oraz… apteki, które w swojej nazwie również odwoływały się do słowa „mama”.

W rankingu krajów o największej liczbie biznesów ze słowem „mama” lub pochodnych w nazwie, Polska zajmuje wysokie 6. miejsce. To potwierdza, jak ważna jest rola mamy dla wielu osób mieszkających w Polsce. Liderem rankingu jest Hiszpania. W tym kraju Glovo współpracuje z 324 takimi punktami. Kolejne miejsca pod tym względem zajmują Włochy, Kenia, Ukraina i Rumunia.

Mamy w restauracjach

Glovo postanowiło zapytać mamy prowadzące własne restauracje, wykorzystujące na co dzień aplikację, z jakimi wyzwaniami muszą się mierzyć.

– Rok temu otworzyliśmy nasze bistro Szalony Widelec w Gdyni. To biznes mojej córki, ale pomagam jej w codziennych obowiązkach. To duże wyzwanie w relacjach mama - córka, ponieważ codziennie wcielamy się także w rolę szefowa-pracownik. Spędzamy ze sobą 24 godziny na dobę i musimy umiejętnie zarządzać naszymi emocjami i wzajemnymi oczekiwaniami - prywatnymi i zawodowymi. Kluczem do sukcesu jest podział ról. To córka jest głównym motorem rozwoju, odpowiada za część kulinarną i jest w tym niezależna. Dużą pomocą w rozwoju naszej oferty jest aplikacja Glovo, dzięki której możemy dotrzeć do nowych klientów. Aplikacja pełni swoją rolę w biznesie, tak jak ja, czy moja córka – podkreśla Monika z bistro Szalony Widelec w Gdyni.

Łączenie roli mamy i restauratorki to często także spełnienie marzeń i przekazywane z pokolenia na pokolenie lokalne przepisy kulinarne.