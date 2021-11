Marek Cynowski prelegentem HoReCaTrendsTalks

Marek Cynowski, CEO Rebel Tang, będzie prelegentem debaty HoReCaTrendsTalks część I Zwinne gastrobiznesy / Elastyczni dostawcy, która odbędzie się 9 listopada 2021 o godz. 11:30 w hotelu Sheraton w Warszawie. Zajmiemy się tematem delivery!

Autor: Anna Wrona/horecatrends.pl Data: 04 listopada 2021 14:35

Marek Cynowski na FRSiH

Marek Cynowski to entuzjasta cyfrowej transformacji, z zaangażowaniem tworzy i zarządza innowacjami konsumenckimi, koncentrując się na wykorzystaniu najnowszych trendów oraz technologii w osiąganiu celów biznesowych. Jest współtwórcą i prezesem Rebel Tang, firmy z obszaru food-tech rozwijającej sieć wirtualnych restauracji. Wcześniej związany z SentiOne, Pocztą Polską oraz platformą Groupon.

Rebel Tang: Boom na delivery!

Marek Cynowski omówi temat "Boom na food delivery i dark kitchen". Porozmawiamy m.in. o nowej rzeczywistości e-commerce, rozwoju food delivery w pandemii, nowych graczach na rynku oraz współpracy agregatorów nie tylko z restauracjami, ale też z handlem.

Rebel Tang wystartował z czterema prostymi do wprowadzenia wirtualnymi markami: Vito Calzone (odpowiedź na miłość Polaków do pizzy), Grube Pierogi, Pork Favor (dania oparte o wieprzowinę) oraz – najpopularniejszą obecnie marką – Prokuratura (dania z kurczaka).

Kolejne marki, które dołączyły do Rebel Tang, to koncept panazjatycki Asia Plate: dania kuchni tajskiej, chińskiej, japońskiej, a także Wege Gang, tworzony wspólnie z Unilever i Vegetarian Butcher. Dodatkowo, w Poznaniu, z partnerem, który ma kuchnie czynne we wcześniejszych godzinach, powstał koncept Rano Podano z kuchnią śniadaniową.

Obecnie sieć pracuje nad nowymi konceptami.

Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2021

Forum Rynku Spożywczego i Handlu to największa konferencja dedykowana sektorowi spożywczemu i handlowemu w Polsce:

