Międzynarodowy Dzień Sushi: Polacy je kochają!

Polacy pokochali sushi. Danie niegdyś kojarzone jako ekskluzywne, obecnie jest popularnym i zdrowym fast foodem zamawianym regularnie w dowozie. Z okazji przypadającego na 18 czerwca Międzynarodowego Dnia Sushi Uber Eats podsumowuje kulinarne preferencje Polaków.

Najdroższe zamówienie z zeszłego roku pochodziło z warszawskiego Sushi Zushi Gold na ulicy Żurawiej, a rachunek opiewał na 1 050 PLN. Na podium znalazły się także dwie inne stołeczne restauracje Kago Sushi by Izumi oraz Prosushi.

Według Uber Eats Polacy lubią zestawy złożone z wielu specjałów. Najbardziej popularnym zamówieniem jest “Zestaw Promocyjny 50 za 50”, a tuż za nim składający się z 42 kawałków “Fish set”. Pod tym kątem zamawiamy inaczej niż mieszkańcy większości krajów, którzy nie decydują się na gotowe wieloskładnikowe zestawy, ale sami komponują swoje dania z poszczególnych elementów w menu.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Które smaki sushi Polacy wybierają najczęściej?

W Polsce oprócz dużych zestawów popularnością cieszą się tradycyjne kawałki, w tym maki oraz sashimi. Te pierwsze to rolka ryżu z dodatkami, zawinięta w prasowane wodorosty nori i pokrojona na kawałki. Wśród maków prym wiodą Futomaki z Krewetką w Tempurze oraz Futomaki z Pieczonym Łososiem, a także różne zestawy łączone. Sashimi z kolei to kawałki surowej ryby z dodatkami, takimi jak z surowe warzywa i sos sojowy. Do sashimi najpopularniejszą rybą jest łosoś.

Japońska kuchnia nie kojarzy się ani z poranną degustacją, ani z bardzo wczesnym lunchem. Najwięcej zamówień składanych na platformie Uber Eats przypada na godziny 16:00 - 20:00. Trochę mniej w godzinach 12:00-15:00.