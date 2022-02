MiloBar - restauracja Michała Milowicza w ramach Rebel Tang

Po hucznym otwarciu wirtualnej restauracji Youtubera Blowka - Blow Burgers przyszedł czas na gwiazdę polskiej sceny teatralnej i filmowej. Nowa restauracja Michała Milowicza wystartowała 1 lutego 2022.

MiloBar Rebel Tang

MiloBar Michała Milowicza to miejsce, z którego można zamówić absolutne klasyki, których aktor jest fanem. Dla mięsożerców przygotowano burgery, panierowane stripsy czy schabowego z kością, a dla wegetarian stworzono wege wrapa.

- Połączyliśmy w taki sposób tradycyjne polskie dania z amerykańskimi bestsellerami, aby stworzyć menu, które polecamy zarówno na domowy seans filmowy, na prywatkę inaczej domówkę, czy też na przerwę podczas firmowej narady - informuje Rebel Tang.

MiloBar w dostawie

MiloBar można zamówić w aplikacji Uber Eats, Bolt Food, Glovo oraz Wolt. W dostawie Rebel Tang dostarczy zamówienia w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie, Łodzi oraz Bydgoszczy.

Rebel Tang: Jakie marki?

Wśród marek Rebel Tang znajdują się jeszcze:

Blow Burgers - burgery w czarnych bułkach z sezamem, powiększone o dodatki Blowka

Grube Pierogi - pierogi świata

Vito Calzone - więcej niż pizza, klasyczne składniki i prawdziwie włoska dusza

ProKuratura - w całości opierająca się na daniach z kurczaka.

Wege Gang - roślinne burgery, tortille i sałatki bez grama mięsa.

Rebel Tang to firma food-tech (food & technology), która tworzy wirtualne restauracje funkcjonujące tylko w formie dostaw do klienta. Koncepcja biznesowa jest oparta na dedykowanej platformie technologicznej, którą każdy restaurator może wdrożyć we własnej kuchni. Zob. wywiad z Rebel Tang

Wirtualne restauracje. Dla kogo ten biznes?