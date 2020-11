Nice To Fit You buntuje się przeciwko Black Friday i szykuje własną oryginalną akcję

Nice To Fit You wbija kij w mrowisko postawione przez konsumpcjonizm i buntuje się przeciw promocjom z okazji Czarnego Piątku. Na przekór modzie na weekend rabatów, nierównościom i dla poczucia, że działania marek mają większy sens, ekipa Nice To Fit You postanowiła podnieść ceny diet tego dnia o 2 zł, dopłacić do każdego zestawu drugie tyle, a następnie przekazać kwotę na rzecz podopiecznych fundacji One Day.

Autor: horecatrends.pl Data: 27 listopada 2020 13:47

Brand wyznaje prostą zasadę: „Nie karmimy się promocjami, a pomaganie jest u nas w cenie! Na co dzień doceniamy naszych pracowników, rozliczamy się należycie z kontrahentami. Chcemy, żeby składniki były dobrej jakości, a ludzie w zespole usatysfakcjonowani. Dodatkowo sprzeciwiamy się łapaniu klientów na nieprzemyślane decyzje”. Właśnie dlatego w ramach Black Friday marka postanowiła pójść pod prąd popularnego nurtu i zamiast obniżać ceny, podnieść je o 2 złote w celach charytatywnych.

Akcja w wykonaniu Nice To Fit You nie ma nic wspólnego z chwytem marketingowym. Owszem, brand dobrze wie, że jego użytkownicy lubią angażować się w szczytne cele, ale poza umożliwieniem im niesienia pomocy, także podejmuje działania na własną kieszeń.

2 złote – o tyle 27.11 wzrośnie cena każdej diety opłaconej tego dnia przez klientów Nice To Fit You. Dokładnie drugie tyle catering dołoży od siebie, by wspólnymi siłami wesprzeć podopiecznych fundacji One Day. Finalnie scalenie sił użytkowników i brandu przyczyni się do spełnienia marzeń młodzieży z domów dziecka i placówek opiekuńczo-wychowawczych z całej Polski.

Ambasadorką akcji została Anna Skura – podróżniczka, która czynienie dobra ma we krwi. Markę i Instagramerkę połączyło przekonanie, że pomaganie jest tym, co się liczy oraz, że warto mieć to na uwadze zarówno na co dzień, jak i od święta!

Nice To Fit You to dieta pudełkowa, w której zawsze masz wybór – nawet spośród 30 propozycji dań każdego dnia w obrębie różnych diet. Brand serwuje różnorodność – od domowych smaków, przez kuchnię wegetariańską niskowęglowodanową czy ograniczającą gluten – aż po dietę komponowaną z myślą o smakoszach i bywalcach modnych restauracji. Każdy posiłek w ramach jednej rezerwacji (a nawet jednego dnia) możesz wybrać z innej diety, bo w Nice To Fit You to użytkownik decyduje na co ma chęć, a sztab wyspecjalizowanych dietetyczek, kucharzy i dostawców staje na głowie, żeby dostarczane zestawy zgrywały się z jego apetytem i kalendarzem.