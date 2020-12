Nice To Fit You: Sposób na chudnięcie bez zbędnych wyrzeczeń

Praca w domu, spotkania online, brak ruchu i izolacja społeczna – te czynniki zdaniem specjalistów mogą powodować nadwagę i otyłość u wielu osób. Aby tego uniknąć należy zwracać jeszcze większą uwagę na to, co jemy na co dzień.

Autor: Materiał firmy Nice To Fit You Data: 21 grudnia 2020 09:35

Home office i stres z tym związany sprzyjają podjadaniu niezdrowych i kalorycznych łakoci, które w domu są zawsze pod ręką. Wybierając dietę Nice To Fit You, można podjadać z głową, ponieważ są w ofercie słodkie przysmaki, które nie dostarczają dodatkowych kalorii i są uzupełnieniem zbilansowanej diety. Zespół Nice To Fit You przygotował autorskie batony, które pomogą w biegu między call’ami lub zajęciami domowymi.

Poza tym nie brakuje w ofercie Nice To Fit You pysznych łakoci takich jak:

● tarta czekoladowa z kremem orzechowym i truskawkami,

● mus czekoladowy z awokado, surowym kakao, poppingiem z amarantusa i sosem malinowym,

● ciasto szpinakowe z kremem kokosowym i granatem.

To wszystko można jeść bez obawy o przekroczenie dziennego zapotrzebowania kalorycznego, bo w diecie Nice To Fit You panuje balans posiłków w wybranej przez klienta kaloryczności. To sposób na chudnięcie bez zbędnych wyrzeczeń. Catering dietetyczny z pewnością pomoże zadbać o odpowiednio zbilansowaną dietę, kaloryczność, a przy tym oferuje wyszukane smaki, co uprzyjemni dzień w trakcie pandemii.

Warto zwrócić uwagę, że przez home office często poświęcamy więcej czasu na pracę, niż robilibyśmy to w biurze, a przez to brakuje momentu na zjedzenie posiłków, które byłyby różnorodne. W tej sytuacji z pomocą przychodzą eksperci Nice To Fit You, którzy głowią się nad przygotowaniem ciekawej bazy dań. Tu nie ma miejsca na nudę, codziennie można wybierać spośród 30 posiłków, co znacznie urozmaica dzień. Poza tym w ofercie nie brakuje egzotycznych dań, które przeniosą nas do innych krajów. W trakcie obostrzeń jest to prawdziwa podróż smaków, którą można delektować się przy wyborze np: diety Foodie, która została skomponowana z myślą o prawdziwych smakoszach.

Można w niej znaleźć m.in. takie dania jak:

● kaczka hoisin z kapustą pak choi i orzechami nerkowca,

● makaron chow mein,

● orecchiette z mini mozzarellą, cebulkami marynowanymi z balsamico, suszonymi pomidorami i rukolą,

● pesto bazyliowe lub panna cotta kokosowa z marakują i melonem.

To wyprawa na miarę prawdziwych podróżników - dodaje zespół Nice To Fit You.

Dodatkowym udogodnieniem ze strony Nice To Fit You jest dostarczanie posiłków bezkontaktowo pod drzwi, dzięki czemu nie traci się czasu na zakupy żywności, a można wykorzystać go na domowy fitness lub poranny jogging, co dopełni zbilansowaną dietę i przyniesie satysfakcjonujące efekty.