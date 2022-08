Nowym prezesem zarządu Maczfit Foods został Paweł Gurgul

Po 7 latach od stworzenia spółki Maciej Lubiak obejmuje stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Maczfit Foods. Na stanowisku Prezesa Zarządu zastąpi go Paweł Gurgul, który pełnił wcześniej funkcję Prezesa w firmie Hortex.

Przed Maczfit Foods kolejny etap rozwoju. Założyciel i twórca firmy, Maciej Lubiak, od 1 sierpnia 2022 roku obejmie stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej Maczfit Foods.

Nowy prezes Maczfit

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Na stanowisku Prezesa Zarządu zastąpi go Paweł Gurgul, który zdobywał doświadczenie w firmach takich jak Hortex, PepsiCo Polska, a także Mondelēz - czytamy w komunikacie prasowym.

- Oddaję stery w ręce człowieka, w którego rekrutację osobiście się zaangażowałem, człowieka, którego doświadczenie i umiejętności bardzo cenię. Wierzę, że Pan Paweł Gurgul utrzyma odpowiednie tempo rozwoju firmy, wnosząc do niej wiele nieszablonowych rozwiązań. Maczfit niezmiennie pozostaje liderem branży diet pudełkowych i nic nie wskazuje na to, że może się to zmienić. Marka ma jeszcze wiele do zaprezentowania, dziś już z nowym Prezesem Zarządu, ale z moim wsparciem w innej roli - mówi Maciej Lubiak.

Paweł Gurgul pełnił stanowisko Prezesa Grupy Hortex od 1 czerwca 2018 roku do lipca 2022 roku. Wcześniej pracował 6 lat w firmie PepsiCo Polska, pełniąc przez 3 ostatnie lata rolę Prezesa i Szefa Zarządu firmy. Swoje zawodowe doświadczenie zdobywał także w firmie Mondelēz, gdzie pracował przez 10 lat.

Maczfit już w blisko 1800 lokalizacjach

Założony w 2015 roku Maczfit jest liderem cateringu dietetycznego w Polsce. Dostarcza posiłki konsumentom z blisko 1800 lokalizacji na terenie całego kraju. Oferuje trzynaście gotowych diet, ale także diety z wyborem dań, w ramach których klienci decydują się na 5 z 25 dostępnych dziennie posiłków. Wśród jadłospisów znajdują m.in. diety dla osób z chorobą Hashimoto, wegetarian, wegan, diabetyków oraz klientów nietolerujących glutenu i laktozy.