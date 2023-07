Odkrywamy kulisy cateringu dietetycznego. Jak powstają dania krok po kroku? (WYWIAD)

Jakub Szymanek: New Product Development to jeden z ważniejszych działów w Maczfit. Odpowiada za wdrażanie nowości do portfolio marki. Skąd czerpiecie pomysły i inspiracje?

Rafał Kaczyński, Starszy technolog NPD w Maczfit: Podstawnym źródłem naszych pomysłów jest indywidualna wiedza członków zespołu. Każdy z nas ma nieco inne wykształcenie, wiedzę, doświadczenie czy zainteresowania, a z tego wynika również nasza specjalizacja w konkretnych grupach produktowych. Kopalnią pomysłów są też książki oraz artykuły z czasopism naukowych i branżowych. Szukamy również inspiracji w mediach społecznościowych. Gdy zobaczyliśmy np. jaką popularnością na Instagramie czy Facebooku cieszy się street food, wzbogaciliśmy naszą ofertę o dania takie jak bułeczki bao z krewetkami czy tacos z szarpaną wołowiną.

Nasza praca, to jednak nie tylko wprowadzanie nowych dań. To także optymalizowanie procesu, szukanie nowych rozwiązań technologicznych, zwiększanie wydajności produkcji czy testy nowych urządzeń. Dlatego nieustanie bierzemy udział w licznych targach branżowych oraz wymieniamy doświadczenia z dostawcami i producentami, z którymi współpracujemy.

Jak powstają dania w cateringu dietetycznym?

Ile czasu trwa proces przygotowania nowych dań, zanim trafią na talerze klientów?

Jeśli mówimy o zupełnie nowych daniach w ofercie, to ich droga rozpoczyna się nawet 10 tygodni przed momentem, w którym trafią do konsumenta. Mogłaby się wydawać, że nie ma nic prostszego niż „ugotować nowe danie”, ale prawda jest taka, że to złożony proces wymagający współpracy wielu działów. Najpierw razem z Dietetyką analizujemy menu i definiujemy potrzebę stworzenia nowego dania. W tym momencie powstaje jego pierwotna wizja. Następnie posiłek zostaje przypisany do jednego z członków zespołu NPD, który ma za zadanie doprecyzować koncepcję potrawy i wykonać próby. Ten etap może trwać nawet kilka tygodni. Niejednokrotnie wykonujemy kilka prób tego samego dania tak, aby osiągnąć ideał, którego poszukujemy. Następnie testy potrawy są prezentowane i oceniane na specjalnym panelu. Jeśli danie zostanie zaakceptowane, to receptury na jego poszczególne składowe trafiają w ręce Dietetyki. Etap ten nazywamy tworzeniem jadłospisu. Na koniec zostają zakupy składników i produkcja.

Technolog żywienia, czyli osoba, która odpowiada za nowości, to nie to samo co szef kuchni czy kucharz. Jak wygląda sytuacja z wymyślaniem i wdrażaniem nowych dań czy nowych diet?

To prawda. Nasza praca nad wdrożeniem nowego dania nie kończy się w momencie, w którym przekazujemy Dietetyce gotowe receptury, ani w momencie, w którym klient otrzymuje w paczce ugotowane danie. Jeszcze wcześniej na etapie produkcji właściwej nadzorujemy jego przygotowanie, sprawdzamy stopień, w jakim zostały spełnione wszystkie założenia projektu oraz analizujemy potencjalne problemy, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć w czasie prób wstępnych. To chwila, w której optymalizujemy proces. Konfrontujemy informacje uzyskane podczas prób z produkcją tego samego dania w większej skali. Ale to nadal nie koniec. Na bieżąco sprawdzamy oceny i komentarze klientów, a także ewentualnie reklamacje. Jeśli uzyskane wyniki nie są dla nas satysfakcjonujące, to dalej udoskonalamy dany posiłek. Zaś praca nad nową dietą to zupełnie inne zadanie. Wymaga ścisłej współpracy z Działem Marketingu i jeszcze ściślejszej współpracy z Dietetyką. Czas jej wdrażania jest nieporównywalnie dłuższy i również etap wstępny wygląda nieco inaczej.

Czym należy kierować się w tworzeniu i wprowadzaniu nowych diet? Czy istnieje pojęcie "moda na określony rodzaj diety"?

W Maczfit pracę nad nową dietą poprzedza przede wszystkim szczegółowa analiza rynku oraz poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, jakie są potrzeby konsumentów. Jeśli chodzi o mody na konkretną dietę, to faktycznie da się zaobserwować okresowy wzrost zainteresowania określonymi sposobami żywienia. Jednak obecnie mamy do czynienia z tendencją, która od dłuższego czasu jest niezmienna. Chodzi o niesłabnący wzrost popularności zdrowego stylu życia, a co za tym idzie zdrowego odżywania. W ten właśnie trend Maczfit wpisuje się najbardziej. Chcemy nie tylko spełnić wymagające oczekiwania i potrzeby smakowe konsumenta, ale też zapewniać wartość zdrowotną oferowanych posiłków. Właśnie dlatego tworząc wprowadzoną niedawno dietę Keto IF, inspirowaliśmy się dietą śródziemnomorską. Chcieliśmy przygotować dietę, która oprócz odpowiedniej ilość tłuszczu dostarcza również większą ilość warzyw i nienasyconych kwasów tłuszczowych.

Zdrowe jedzenie nie zawsze wszystkim kojarzy się z dobrym smakiem. Jak łączyć ze sobą zdrowe produkty, żeby jedzenie było pyszne?

To prawda, że panuje takie przekonanie, ale w Maczfit nie godzimy się na kompromisy na linii zdrowie i dobry smak. Do obu tych kwestii podchodzimy bardzo rygorystycznie. Np. nasza muffinka nie może smakować gorzej niż tradycyjna tylko dlatego, że jest bezglutenowa. Zanim trafi do konsumenta pracujemy nad jej recepturą tak długo aż będziemy w pełni zadowoleni z jej smaku. Nasz zespół na co dzień udowadnia, że zdrowy wcale nie musi oznaczać niesmaczny. Bardzo dużo zależy od sposobu przygotowania potraw, odpowiedniego doboru przypraw i składników. Wiele osób prawdopodobnie nie lubi szpinaku nie dlatego, że szpinak jest sam w sobie niesmaczny, ale dlatego, że kojarzy im się z zieloną papką ze szkolnej stołówki, która została przygotowana w nieprawidłowy sposób. Myślę, że to jest właśnie sens misji Maczfit. Z jednej strony chcemy oferować ludziom smaczne posiłki, a z drugiej zdrowo ich odżywiać i kształtować dobre nawyki żywieniowe.

Na czym polega dieta Keto IF?

Skąd pomysł na wprowadzenie połączonej diety Keto z Intermittent Fasting? Na czym to dokładnie polega?

Dieta keto polega na ograniczeniu podaży węglowodanów w diecie przy jednoczesnym zwiększeniu podaży tłuszczy. Natomiast Intermittent Fasting opiera się na zaspokojeniu zapotrzebowania energetycznego na cały dzień w ramach trwającego kilka godzin okna żywieniowego (czyli powstrzymywania się od jedzenia przez pozostałą część doby). Cechą wspólną tych dwóch sposobów żywienia jest to, że wprowadzają organizm w stan ketozy. Ich połączenie dało nam dietę Keto IF, która nakłada na siebie te dwa mechanizmy, dzięki czemu jeszcze pozytywniej wpływa na redukcję masy ciała.

Dodatkowo, dieta Intermittent Fasting (szczególnie w przypadku wyższych kaloryczności) wiąże się z przyjęciem dużej ilości pokarmu w krótkim czasie, zaś dietę keto cechuje niewielka objętość posiłków przy jednoczesnej wysokiej gęstości odżywczej. Dlatego dodatkowym plusem ich połączenia jest wzajemne znoszenie się tych dwóch aspektów.

Zanim gotowe dania trafią w ręce konsumenta mamy cały proces przygotowawczy. Jak dbacie o jakość dań i jak długo „jedzenie pod drzwi” zachowuje świeżość?

Najważniejsza jest jakość surowca. Nie zrobimy smacznego dania bez dobrych składników. Tak samo nie da się stworzyć produktu, który zachowa świeżość w całym cyklu swojego życia, jeśli nie użyjemy surowców odpowiedniej jakości. W Maczfit kontrolujemy surowce na wszystkich etapach produkcji. Kolejnymi ważnymi elementami zachowania świeżości posiłków są czas i odpowiednia temperatura. Dlatego maksymalnie skracamy czas od momentu przygotowania dań do dostawy pod drzwi klienta. Nigdy nie rozpoczynamy produkcji wcześniej niż jest to konieczne. Dodatkowo potrawy poddawane obróbce termicznej są szokowo schładzanie do odpowiedniej temperatury i od tej pory nieprzerwanie zachowujemy łańcuch chłodniczy. Ponadto, wykonujemy próby przechowalnicze naszych dań i sprawdzamy, jak zachowują się posiłki, które trafiły do konsumentów.

Czy w tym roku Maczfit planuje jeszcze wprowadzenie kolejnych nowych rozwiązań?

Nasza oferta cały czas się rozrasta, a proces produkcji w naszym zakładzie podlega ciągłej optymalizacji. Rynek również rozwija się bardzo dynamicznie, a my nie zamierzamy pozostawać w tyle. Aktywnie wpływamy na jego kształt, stale pracując nad nowymi produktami. Szczegółów zdradzić nie mogę, ale polecam obserwować naszą stronę i media społecznościowe, bo warto!

Dziękuję za rozmowę.