"Pan Kanapka" dostarczający posiłki w biurowcach może zbankrutować

Nawet 70-80 tysięcy kanapek i dań dziennie – tyle sprzedawała firma Ślimak, zaopatrująca pracowników biurowych w drugie śniadanie. Dziś nie sprzedaje nic, a jej właściciel z niepokojem patrzy w przyszłość. Jeśli nic się nie zmieni, zwolni pozostałe 100 osób ze swojej załogi, a firma zbankrutuje – czytamy na wp.pl.

Autor: wp.pl Data: 02 kwietnia 2020 16:38

Ślimak zaczął wozić kanapki do biur w 2003 roku, przez ten czas zdobywając kolejne dzielnice, budynki, firmy. W efekcie ostatnio zatrudniał już ponad 200 osób, które codziennie sprzedawały ok. 100 tysięcy kanapek i posiłków pracownikom korporacji i innych instytucji.

- Decyzję o zawieszeniu działalności podjęliśmy jeszcze zanim premier ogłosił pierwsze obostrzenia, nie było na co czekać. Widzieliśmy co się dzieje, że ludzie boją się wychodzić, że firmy wysyłają swoich ludzi do pracy w domu albo po prostu ich zwalniają – mówi Rafał Lizun, szef firmy cateringowej Ślimak w rozmowie z WP Finanse.

