Pandemia wzmocniła rynek cateringów dietetycznych

Rynek cateringów dietetycznych w Polsce jest obecnie wyceniany na 1 mld złotych, a jeszcze kilka lat temu budził wątpliwości społeczeństwa, kojarząc się raczej z chwilową modą. W kraju jest już 650 firm zajmujących się dostarczaniem gotowych posiłków, a około 300 znajduje się na terenie Warszawy i okolic.

Autor: horecatrends.pl Data: 13 kwietnia 2021 15:03

Jeszcze kilka lat temu jednym z najpopularniejszych dań na naszych stołach był kotlet schabowy z ziemniakami i mizerią. Obecnie szukamy dań pozytywnie wpływających na zdrowie i samopoczucie. Zdajemy sobie tez większą sprawę z naszych nietolerancji pokarmowych

Według danych udostępnionych przez firmę Maczfit na dietę pudełkową decydują się częściej kobiety - 64%

Największy odsetek zamawiających – 50% – to osoby między 26 a 35 rokiem życia

Szczyt zainteresowania dietą pudełkową wciąż przed nami, ale pandemia już wzmocniła ten rynek

Pandemia wzmocniła pozycję liderów cateringu dietetycznego w Polsce. Zwiększyli oni liczbę zamówień o kilkadziesiąt procent w porównaniu do roku 2019. Polacy zauważyli w dietach pudełkowych nie tylko wygodne rozwiązanie, ale przede wszystkim pewien styl życia, z którym chcą być kojarzeni. Kluczowe znacznie odegrał tutaj trend convenience, czyli gotowość wydania więcej na wygodę.

Zmiany zachodzące w naszym kraju widać już na pierwszy rzut oka. Jeszcze kilka lat temu tendencje żywieniowe Polaków wyglądały zupełnie inaczej. Wybierano proste i szybkie w przygotowaniu, tłuste posiłki, a jednym z najpopularniejszych dań na naszych stołach był kotlet schabowy z ziemniakami i mizerią. Dziś coraz bardziej troszczymy się o nasz organizm, a zdrowie jest głównym powodem, dla którego sięgamy po dietę pudełkową.

Spożywanie pięciu zbilansowanych, pełnowartościowych posiłków daje nie tylko energię i poprawia koncentrację, ale przede wszystkim pozytywnie wpływa na samopoczucie. Na drugiej pozycji uplasowały się motywacje związane z sylwetką – chęć utraty wagi, czy utrzymanie odpowiedniej masy ciała. Sport to zdrowie, a Polacy zaczęli być jeszcze bardziej świadomi plusów płynących z aktywnego trybu życia i lepszej kondycji. Szczególnie w rzeczywistości ograniczającej możliwość ruchu i treningów. Podium korzyści zamyka oszczędność czasu. Społeczeństwo coraz chętniej skupia uwagę na karierze zawodowej, pasji, zainteresowaniach i spędzaniu czasu z najbliższymi, tym samym rezygnując z godzin poświęconych na gotowanie. Bardziej dbamy również o środowisko i zwierzęta, dokonując świadomych wyborów. Świetnym przykładem jest niesłabnąca popularność diet wegetariańskiej i wegańskiej – według raportu marki Maczfit już ponad 20% mieszkańców Polski to wegetarianie. Catering dietetyczny niewątpliwie stanowi tu świetną alternatywę do nauki gotowania posiłków ze składników niepochodzących od zwierząt, która może stanowić wyzwanie dla nowicjuszy. Jesteśmy także dużo bardziej świadomi naszych nietolerancji pokarmowych. Warto też zauważyć, że w Polsce nie wykształciła się kultura jedzenia posiłków w gronie najbliższych – tak, jak celebrują ją Grecy, Hiszpanie, a przede wszystkim Włosi. Kim zatem jest statystyczny użytkownik diety pudełkowej?