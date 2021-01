Pasi Dostawa dostępna w Opolu

Burgery Pasibusa będą dostarczane w Opolu wprost do domu za pomocą Pasi Dostawy od 16 stycznia 2021 r.

Autor: www.horecatrends.pl/ informacja prasowa Data: 15 stycznia 2021 15:42

- Opole tęskniło za burgerami, więc Pasibus postarał się o powrót do Solaris Center. Jednocześnie uruchamiamy naszą autorską Pasi Dostawę, tak by każdy mógł raczyć się burgerem we własnym domostwie – tłumaczy Jakub Aleksandrowicz, dyrektor marketingu Pasibusa.

Pasi Dostawa, czyli usługa własnej dostawy Pasibusa, została uruchomiona pod koniec kwietnia 2020 r. we Wrocławiu, a na początku maja ub. r. w Katowicach. W listopadzie usługa była dostępna już w 11 restauracjach sieci. Oferowana jest w wydzielonych strefach we Wrocławiu (lokale działające w centrach: Arkady, Ruska, Magnolia, Pasaż, Aleja Bielany), Poznaniu, Łodzi, Warszawie (Galeria Młociny), Bydgoszczy oraz Szczecinie, a od soboty, 16 stycznia 2021 r. także w Opolu.

Pasibus to marka burgerowni, która narodziła się we Wrocławiu w 2013 r. Pierwszy food truck Pasibusa stanął właśnie w stolicy Dolnego Śląska. Obecnie restauracje Pasibusa znajdują się już w 13 miastach w Polsce, m.in. we Wrocławiu, w Warszawie, Łodzi, Gdańsku, Katowicach, Olsztynie i Poznaniu. Marka prowadzi 26 lokali w Polsce, w tym 9 restauracji zostało stworzonych we współpracy ze spółką Helios.