Pasibus rozwija Pasi Dostawę

Burgery dostarczane wprost do domu za pomocą Pasi Dostawy dostępne są już w 7 miastach w Polsce. Taką usługę oferuje 11 lokali marki. W połowie listopada 2020 r., do założonej wiosną własnej sieci dostawy, zostało włączonych kolejnych 5 lokali - w Bydgoszczy, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie i Warszawie.

Autor: www.horecatrends.pl Data: 24 listopada 2020 13:40

- Pasidostawa.pl to serwis, który zapewnia dostawę naszych burgerów i dodatków do każdego wygłodniałego Pasibrzucha w jak najkrótszym czasie. Duża flota aut i rowerów pozwala nam na docieranie w najdalsze zakątki już 7 miast - tam, gdzie jedzenie z dowozem nie jest jeszcze powszechne. W końcu w czasie pracy zdalnej każdy zasługuje na odrobinę Pasiprzysmaków, nawet jeśli mieszka na obrzeżach - mówi Jakub Aleksandrowicz, dyrektor marketingu Pasibusa.

Pasi Dostawa, czyli usługa własnej dostawy Pasibusa, została uruchomiona pod koniec kwietnia br. we Wrocławiu, a na początku maja w Katowicach. Burgery dostarczane są do klientów samochodami, a we Wrocławiu sieć testuje także rowery elektryczne.

Pasi Dostawę można zamówić poprzez stronę internetową Pasidostawa.pl.

Usługa dostępna jest w wydzielonych strefach we Wrocławiu (restauracje działające w centrach: Arkady, Ruska, Magnolia, Pasaż, Aleja Bielany), Poznaniu, Łodzi, Warszawie (Galeria Młociny), Bydgoszczy oraz Szczecinie. Jej koszt zależny jest od lokalizacji, a także odległości od lokalu, który realizuje zamówienie.

W pozostałych lokalach Pasibusa dostawa możliwa jest dzięki współpracy z zewnętrznymi partnerami. We wszystkich działających restauracjach sieci możliwy jest także odbiór osobisty.

Pasibus to marka burgerowni, która narodziła się we Wrocławiu w 2013 r. Pierwszy food truck Pasibusa stanął właśnie w stolicy Dolnego Śląska i szybko stał się kultowym miejscem na kulinarnej mapie miasta. Obecnie restauracje Pasibusa znajdują się już w 13 miastach w Polsce, m.in. we Wrocławiu, w Warszawie, Łodzi, Gdańsku, Katowicach, Olsztynie i Poznaniu. Marka prowadzi 26 lokali marki w Polsce, w tym 9 restauracji zostało stworzonych we współpracy ze spółką Helios.