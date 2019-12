PizzaPortal.pl: W 2020 roku rynek zamówień online będzie wart 1,7 mld zł

W 2019 roku wartość rynku delivery wyniosła 6,6 mld zł, z czego e-delivery stanowi 1,3 mld zł. W 2020 roku rynek zamówień online będzie wart 1,7 mld zł, czyli jego wartość wzrośnie o 30 procent w stosunku do 2019 r .

Autor: www.horecatrends.pl Data: 20 grudnia 2019 15:48

Branża HoReCa w Polsce rośnie ponad 6 procent rok do roku i wyceniana jest na ok. 30 mld zł . Sam rynek zamówień jedzenia w 2019 roku osiągnął wartość 6,6 mld zł, co stanowi około 25 procent obrotów rynku restauracyjnego. Z kolei rynek zamówień jedzenia online rośnie dynamicznie nawet w tempie do 50 procent rocznie. Na koniec 2019 r. osiągnie wartość 1,3 mld zł.

– Szacujemy, że za pięć lat połowa jedzenia będzie zamawiana online, a wartość rynku wyniesie ponad 5,5 mld zł. Już teraz ponad połowa mieszkańców Polski zamawia jedzenie na wynos. Wchodzące na rynek nowe pokolenie, inwestycje restauracji w dostawę, a przede wszystkim zmiana nawyków Polaków będą mieć wpływ na dalszy rozwój platform typu PizzaPortal.pl. Coraz częściej też będziemy zamawiać posiłki korzystając ze smartfonów. Już teraz 2 na 3 zamówienia są składane za pomocą platform mobilnych – mówi Piotr Kruszyński, CEO PizzaPortal.pl.

Obecnie największą grupę zamawiających online stanowią osoby w wieku 15-34 lat, a przede wszystkim mieszkańcy dużych miast. Ulubionym daniem zamawiających pozostaje pizza - stanowi ponad połowę wszystkich zamówień bieżącego roku. Na drugim miejscu znajduje się kuchnia amerykańska – 27 proc. i arabska – 6 proc. Nadal do zamówień online konsumenci najchętniej dobierają napoje gazowane (84 proc.), soki (13 proc.) i wodę (3 proc.).



13 sierpnia br. dotychczasowy właściciel PizzaPortal.pl AmRest Holdings zbył 100 proc. udziałów w PizzaPortal.pl za łączną kwotę 30 mln EUR plus 5 mln EUR kwoty warunkowej („earn-out”) na rzecz najpopularniejszego hiszpańskiego agregatora założonego w 2015 roku w Barcelonie – Glovo. To obecnie najszybciej rozwijający się gracz na rynku dostaw jedzenia, prowadzący działalność w 26 krajach.

Glovo to aplikacja umożliwiająca zamówienie dowolnego produktu w obsługiwanym mieście i jego dostawę w ciągu godziny. Firma posiada na całym świecie 5,5 mln użytkowników oraz 16 tys. punktów partnerskich. W 2020 roku PizzaPortal.pl połączy siły z Glovo tym samym umacniając swoją pozycję na rynku dostaw jedzenia w Polsce. Poza standardowym dowozem dań z restauracji, firma zajmie się również dowozem towarów oraz postawi na rozwój sieci kurierów w całej Polsce.