Podcast horecatrends.pl: Jaka przyszłość czeka rynek delivery?

Anna Wrona: Pandemia bardzo mocno wpłynęła na rozwój delivery. A jak to wygląda dzisiaj? Jak wygląda rynek agregatorów i aplikacji do zamawiania jedzenia? Jakie są modele współpracy?

Maciej Statkiewicz, kierownik Wolt Drive Polska: Jeśli mówimy o agregatorach, to mamy w tej chwili 5 dużych graczy na rynku dostawy. Jednym z tych graczy jest właśnie Wolt. Większość agregatorów oferuje podobne usługi. Mówimy tutaj o ofercie w aplikacji - menu w formie cyfrowej wraz z możliwością dostawy. To pierwszy w modeli. Drugim modelem jest self delivery - oferta jest publikowana w aplikacji, ale dowóz następuje flotą własną restauracji. Model trzeci, jeden z najnowszych modeli, które wprowadziliśmy w tym roku, to delivery as a servis, gdzie oferujemy usługę logistyczną do 30 minut. Jest to opcja, którą oferujemy dla restauracji posiadających własny kanał sprzedaży. Warto wspomnieć również o modelu subskrypcyjnym, który istnieje zarówno dla konsumentów, jak i dla restauracji. Przykładowo, usługa, którą mamy w Wolt - Wolt Plus, umożliwia formę subskrypcyjną podobną do Netlixa. Wolt Plus to największy w Polsce program subskrypcyjny kierowany i do restauracji, i do konsumentów. Za kwotę 99 zł rocznie można mieć możliwość darmowych dostaw w obrębie restauracji, które współpracują w ramach tego programu.

Mówimy o agregatorach, a jakie są alternatywy dla agregatorów?

Alternatywą jest własny kanał sprzedaży. Jeśli mówimy o własnym kanale sprzedaży, to najprościej mówiąc, jest to strona internetowa, na której restaurator publikuje swoje menu. Różnica jest dosyć istotna - korzystając z własnego systemu zamówień, restaurator ma możliwość kształtowania cen, kosztów, stref dostaw w swoich restauracjach i nie jest w żaden sposób uzależniony od agregatora. Taki sposób umożliwia również zbieranie danych użytkowników, co może być wykorzystane do spersonalizowanego marketingu. Z jednej strony jest to ciekawa opcja dla restauratorów, ponieważ mogą publikować swoją ofertę szerzej. Z drugiej strony jest to rzeczywiście ciężka praca. Wymaga sumiennej pracy w social mediach oraz podczas budowania strony internetowej i promocji kierunkowanych do konsumentów.

Czy takie oba modele mogą działać wspólnie?

Robiliśmy w Wolt badania, które mówią, że najlepiej działają oba systemy razem. Taka możliwość nie kanibalizuje się nawzajem, a oferuje zwiększenie przychodów restauracji. Jeżeli pomyślmy o konsumencie jako o osobie, która szuka w tej chwili sushi, to będzie ona przewijała w naszej aplikacji wszystkie dostępne restauracje sushi w danym regionie i wybierze tę, która ma w tej chwili najlepszą ofertę lub z najszybszą dostawą. Natomiast jeśli mamy konkretną restaurację sushi, która posiada swój własny kanał sprzedaży i która zbudowała już lojalność wśród swoich konsumentów, ten proces myślowy i proces zakupowy będzie zupełnie inny. Zamiast korzystać z aplikacji, ta osoba częściej skorzysta ze strony internetowej restauratora, którego już zna.

Porozmawiajmy jeszcze o systemie rozliczania tych modeli. Czym to się różni?

W przypadku agregatorów mówimy najczęściej o rozliczeniu prowizyjnym. Agregatorzy rozliczają się z restauracjami poprzez prowizję od wartości koszyka. Wygląda to różnie w przypadku różnych typów kuchni i często ciężko jest oszacować takie koszty restauratorom. Opcja druga to własny kanał sprzedaży, do którego podpiętą mamy albo własną flotę kurierską, albo flotę kurierską zewnętrzną (np. Wolt Drive). W tym przypadku mamy z jednej strony rozliczenia subskrypcyjne, jeśli chodzi o samo oprogramowanie systemu zamówień. Z drugiej strony mówimy o dostawach, gdzie rozliczenie mamy od każdego pojedynczego kursu. Dla restauratora jest to ciekawa opcja, ponieważ jest to dla niego swojego rodzaju umowa bez zobowiązań. To szczególnie przydatne w przypadku restauracji, które dopiero raczkują.

Jaka będzie przyszłość technologii zamówień online?

Przyszłość będzie na pewno ciekawa. Jak obserwuję rynek i technologii zamówień, i dostaw, to w najbliższym czasie możemy spodziewać się jakiejś konsolidacji. Firm jest rzeczywiście na rynku bardzo dużo. Bardziej rozwinie się technologia cyfrowa jeśli chodzi o zamówienia z menu w formie QR. Nie tylko dostawy, ale również obsługa klienta w restauracjach, które stają się praktycznie bezobsługowe. Pierwsze restauracje w Polsce zaczynają korzystać z menu w formie cyfrowej, gdzie przy stoliku dokonują wyboru w swoim telefonie, dokonują również płatności, tak że cała obsługa klienta w lokalu ogranicza się tylko i wyłącznie do wydania posiłku. Myślę, że jest to bardzo ciekawa przyszłość. Sam jestem ciekaw, jak to się rozwinie. Jeśli chodzi o dostawy błyskawiczne, to widzę z kolei wielką przyszłość jeśli chodzi o branżę e-commerce, przede wszystkim branżę farmaceutyczną, ale również odzieżową i prezentową. Technologię już mamy. Pozostało tylko zachęcić konsumentów i sklepy internetowe do jej używania.

A co sądzisz o dostawach dronami lub robotami?

Z jednej strony przyszłość jest ciekawa i fascynująca. Z drugiej strony z perspektywy teraźniejszości i wszystkich akcji marketingowych dostaw dronami, robotami lub dostaw jet packiem, czyli takim robotem powietrznym, jest to perspektywa dosyć odległa. W tej chwili widzimy coraz więcej firm, które korzystają z tego typu rozwiązań, ale raczej w formie pilotażowej i marketingowej. Myślę, że jest to wciąż perspektywa co najmniej kilku - może 5, może 10 lat, a może jeszcze więcej czasu minie, zanim zobaczymy rzeczywiście takie dostawy powszechnie. W tej chwili ta technologia jest zbyt droga, żeby była powszechna. Raczej będziemy widzieć bardzo mocny rozwój dostaw błyskawicznych w e-commerce. Jeśli chodzi o formę zautomatyzowaną, to będziemy musieli na to jeszcze poczekać.