Polacy zamawiają za mało, by uratować branżę gastro

Co dziesiąta restauracja upadła, co czwarta zawiesiła działalność. Polacy zamawiają jedzenie częściej, niż przez pandemią, ale to i tak za mało, by ocalić branżę. Statystyczny Polak zamawia jedzenie z dostawą raz na półtora miesiąca - czytamy na money.pl.

Autor: money.pl Data: 09 marca 2021 17:50