Poradnik skutecznych dostaw. Zapraszamy na webinar! 8 lipca godz. 10.30

8 lipca o godz. 10.30 Pyszne.pl wspólnie z redakcją horecatrends zaprezentuje Poradnik skutecznych dostaw. W dniu premiery poradnika odbędzie się także webinar, podczas którego wraz z ekspertami omówimy najważniejsze zagadnienia dotyczące działalności w kanale delivery, różne modele współpracy, a także kwestie związane z pozyskiwaniem klientów czy budowaniem marki online. Zapraszamy!

Autor: Anna Wrona/horecatrends.pl Data: 29 czerwca 2020 13:20

Horecatrends.pl: Dlaczego Pyszne.pl zdecydowało się na stworzenie poradnika dla restauratorów?

Arkadiusz Krupicz: Jako Pyszne.pl na rynku delivery działamy już ponad 10 lat. Od samego początku staraliśmy się zrozumieć branżę i trendy panujące na tym rynku. W ten sposób udało nam się zgromadzić pewne unikalne know-how, którym chcielibyśmy się podzielić z restauracjami.

Wydarzenia ostatnich miesięcy pokazały, jak strategiczne znaczenie dla restauracji ma usługa dostawy. Pandemia spowodowała, że wiele restauracji było zamkniętych i musiało funkcjonować tylko na dowozie. Przez to dowóz stał się kluczowym elementem sprzedaży restauracji, kluczową składową stabilnego biznesu restauracyjnego.

Doszliśmy do wniosku, że powinniśmy podzielić się wiedzą i stworzyć poradnik, który pozwoli restauracjom rozpocząć, ale też zoptymalizować dowóz, tak by zwiększyć obroty z tego kanału.

Na jakie pytania trzeba sobie najpierw odpowiedzieć, kiedy myśli się o rozpoczęciu dowozów?

Jeżeli zaczynamy dowozy, musimy traktować to jako pewnego rodzaju wyzwanie. Jest wiele pytań, na które trzeba sobie odpowiedzieć. Musimy zdecydować, co chcemy dowozić, w jakich opakowaniach, w jakiej strefie, jakimi pojazdami, czy chcemy zatrudnić własnego kierowcę czy zlecić to na zewnątrz. To podstawowe pytania, na które musimy znaleźć odpowiedź. Po odpowiedzeniu na te pytania warto zacząć działać najpierw na małej skali, a później coraz bardziej rozszerzać sprawdzone rozwiązania. Do tego dochodzą pytania, w jaki sposób dotrzeć do klienta, zareklamować dowóz czy jak sprawić, żeby klient wybierał akurat nasz lokal, a nie konkurencji.

W poradniku oprócz tych zagadnień znajdą się też konkretne wskazówki restauratorów, którzy podzielili się swoim doświadczeniem. To doświadczenie bywa różne. Nie wszystkie pomysły zawsze kończą się sukcesem.

Jeżeli chodzi o dowóz i jego organizację, musimy do tego podejść tak samo jak do stacjonarnej działalności gastronomicznej, czyli po pierwsze przygotować się odpowiednio do tego i wziąć pod uwagę, że wszystkie parametry dowozu muszą być dopracowane. To wymaga tygodni, a czasem nawet miesięcy, żeby to dobrze skonfigurować i zacząć generować z tego zysk. Przykłady restauracji, którym się udało, pokazują, że konsekwencja praca, kontrola i optymalizacja przynoszą efekty.

Liczymy również na głos restauratorów podczas webinaru. Poradnik i debata stanowią część działań edukacyjnych Pyszne.pl.

Poradnik, który przygotowaliśmy, mimo że jest obszerny, nie wyczerpuje w całości tematu dostaw. Mamy nadzieję na uczestnictwo w czasie webinaru, na pytania i kwestie, z którymi mierzą się restauratorzy. Podczas webinaru chcielibyśmy odpowiedzieć na pytania. Liczymy na aktywne uczestnictwo.

Zapraszamy na spotkanie online w środę 8 lipca o godzinie 10:30 na horecatrends.pl!