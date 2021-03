Spółka Merit Investments ASI SA. wraz z Adrianem Sadowskim chce założyć nową firmę w formie spółki akcyjnej, w której zamierzają rozwijać trzy projekty. Pierwszy z nich to platforma do zamawiania jedzenia na wynos i promocji restauracji pod nazwą „wciagnij.to”, która co do zasady będzie konkurowała np. ze znanym wszystkim portalem pyszne.pl. Drugi projekt to wirtualny kelner pod nazwą „Easy QR Menu”. Trzeci projekt spina całość pod kątem kompletnego rozwiązania IT dla gastronomii i pozwala zarządzać restauracją i dostawą zamówienia pod drzwi – pod nazwą „ABS POS”.

Autor: horecatrends.pl/informacja prasowa Data: 01 marca 2021 10:14

Platforma do zamawiania jedzenia na wynos „wciagnij.to” już działa w podstawowej funkcjonalności. Przeszła pozytywnie fazę alfa i wkrótce po zawiązaniu nowej spółki będzie komercjalizowana w największych miastach w Polsce, aby docelowo objąć znaczący obszar kraju swoim zasięgiem. Restauratorzy mogą się już zgłaszać do współpracy. Obecnie nie są pobierane żadne prowizje i opłaty od restauracji, a abonament za kompleksowe oprogramowanie jest już dostępny od ceny 1 zł dziennie. Jest to spore wsparcie pomysłodawców projektu dla sektora gastronomicznego, bardzo mocno przecież dotkniętego skutkami pandemii. Fundusz liczy na to, że nawyki Polaków do zamawiania dań z dostawą do domu czy biura pozostaną normą nawet po ustaniu pandemii.

Koncepcja pomysłu jest bardzo prosta. Restaurator, który we współpracy z nową spółką pomysłodawców wdroży kompleksowe rozwiązania, otrzyma do dyspozycji komplementarny, nowoczesny i unikatowy na skalę Polski system IT przeznaczony dla gastronomii. Nowoczesna platforma do wsparcia sprzedaży i zarządzania restauracją „wciagnij.to” to zaledwie cześć całego systemu.

List intencyjny zakłada, że negocjacje umowy inwestycyjnej Sadowskiego z funduszem potrwają do końca marca, tak aby Zarząd Merit Investments ASI SA miał czas po zawarciu porozumienia inwestycyjnego na zbadanie projektów opisanych w raporcie do dnia 30 czerwca br. Podpisaniem listu intencyjnego fundusz zapewnił sobie długi czas wyłączności do projektów. Przy realizacji pozytywnego scenariusza jeszcze w lipcu br. fundusz zawiąże wspólną spółkę akcyjną z Adrianem Sadowskim w której będą rozwijać i komercjalizować swoje projekty.

W listopadzie zeszłego roku Merit Investments ASI SA podjął decyzję w sprawie wyboru modelu rozwoju i możliwych sposobów działania ASI w latach 2020 – 2025. Kluczowym dla funduszu jest wdrożony i realizowany handel akcjami już notowanymi na giełdzie, gdzie prym wiodą akcje spółek niedoszacowanych i wzrostowych, dla których projekcja zysku osiąganego przez ASI przy zamknięciu pozycji będzie rokować uzyskaniem ponadprzeciętnej stopy zwrotu w krótkim lub w średnim terminie. Do tego zarządzający funduszem przyznaje się do realizacji transakcji o typowo oportunistycznym charakterze nie tylko na giełdzie. Nie wyklucza też transakcji lewarowanych emisją obligacji i pożyczek w celu nabywania aktywów.

Prezes Merit Investments ASI SA chce wykorzystywać możliwości współpracy z innymi inwestorami przy dokonywaniu transakcji. Merit Investments ASI SA w IVQ2018 jako druga spółka na polskiej giełdzie została wpisana na listę alternatywnych spółek inwestycyjnych - ASI. Od tego czasu fundusz osiąga coraz lepsze wyniki. W IIIQ2020 fundusz z 24 pozycji swojego portfela akcji notowanych, aż 23 pozycje zamknął z zyskiem. Raport roczny będzie publikowany 19 marca.