Rebel Tang: Chcemy mieć ok. 100 wirtualnych restauracji do końca roku (wywiad)

Rebel Tang to cztery koncepty wirtualnych restauracji działających wyłącznie w dowozie (cloud kitchens) do zaimplementowania w już istniejących lokalach gastronomicznych. Pomysł narodził się w czasie pandemii. O założeniach i szczegółach projektu serwis Horecatrends.pl rozmawia ze Stanisławem Magdij, współzałożycielem Rebel Tang.

Autor: Anna Wrona/Horecatrends.pl Data: 04 sierpnia 2020 08:15

Horecatrends.pl: Rebel Tang to firma tworząca wirtualne restauracje – restauracje bez lokali dla gości, oferujące swoje dania wyłącznie w dowozie. Pomysł na biznes powstał w okresie lockdownu. Jaki wpływ miała pandemia na projekt?

Stanisław Magdij, współzałożyciel Rebel Tang: Pomysł na Rebel Tang narodził się w czasie pandemii i wynikał z mniejszej liczby gości odwiedzających restauracje. Jest to próba ucieczki do przodu – z jednej strony poprawienia wyników finansowych, z drugiej – utrzymania aktualnej liczby restauracji oraz miejsc pracy. Na całym świecie powstają firmy, które budują multikuchnie mające za zadanie dostarczanie szerokiej oferty posiłków w wersji dostawy do domów gości obawiających się przebywania w większych skupiskach ludzi. My wymyśliliśmy i opracowaliśmy inny model ”wirtualnych restauracji”. Chcemy wykorzystywać istniejące kuchnie, a nie tworzyć nowe. Dać możliwość restauratorom zwiększenia obrotów i zdywersyfikowania oferty: podzielenia jej na ofertę w restauracji pod obecną marką i na kolejny brand lub brandy z dostawą do domu. Chcemy być wsparciem dla restauratorów, którzy już zainwestowali pieniądze, mają sprzęt, ale nie mają dla kogo gotować, a być może nie mają pomysłu, jak zabrać się za stworzenie konceptu pasującego do dostaw jedzenia do domu. My to wszystko załatwiamy: od strony produktowej po wsparcie marketingowe. Przejmujemy na siebie negocjacje z dostawcami – im jesteśmy więksi, tym łatwiej nam negocjować lepsze warunki dla wszystkich restauratorów, którzy przystąpią do współpracy z Rebel Tang .

Kto stoi za projektem?

Zebraliśmy się w pięć osób, każdy z trochę innej sfery biznesu: mamy dwóch restauratorów, osobę od social mediów, osobę od e-commerce oraz analityka. Dzięki temu udaje nam się połączyć wszystkie aktualne trendy biznesowo-rynkowe w jeden pakiet. Osoba, która rozpoczyna z nami współpracę, musi się martwić tylko o to, by dobrze przygotować posiłek i podać go kurierowi – resztę załatwiamy my.

Jakie są pierwsze wirtualne marki Rebel Tang i w jakich miastach działają?

Na początek stworzyliśmy 4 koncepty: Vito Calzone (odpowiedź na miłość Polaków do pizzy), Grube Pierogi, Prosię Bardzo (dania oparte o wieprzowinę) oraz Prokuratura (dania z kurczaka). Dostępne są one w 8 lokalizacjach i tworzą łącznie 32 restauracje wirtualne. Do końca miesiąca dojdą jeszcze dwie lokalizacje, w których zostaną uruchomione wszystkie cztery koncepty. Będziemy mieli więc 40 wirtualnych restauracji w Polsce. Obecnie jesteśmy w Warszawie, Krakowie, Łodzi, Katowicach, Bydgoszczy, Poznaniu i Wrocławiu.

Jakie są dalsze plany?

Następnym krokiem będzie uruchomienie konceptów w formie franczyzy. Mamy sporo zapytań. Dopinamy ostatni sprawy formalno-prawne. Założeniem Rebel Tang jest mieć około 15 różnych konceptów restauracyjnych , które można dowolnie zaimplementować w każdej restauracji, która przystąpi do projektu. Pracujemy obecnie nad konceptem z kuchnią orientalną oraz dostawą zestawów grillowych. Pomysłów mamy dużo. Do końca roku chcemy mieć ok. 100 wirtualnych restauracji w naszej sieci. W przyszłym roku planujemy to podwoić. Prowadzimy też wstępne rozmowy w Czechach, na Ukrainie i Słowacji.