Rebel Tang tworzy sieć wirtualnych restauracji dla znanego influencera

Wprowadzamy burgery. Będzie o tym głośno. Stworzymy nową sieć wirtualnych restauracji dla bardzo znanego influencera – zapowiedział podczas HoReCaTrendsTalks Marek Cynowski, CEO Rebel Tang.

Autor: Anna Wrona/horecatrends.pl Data: 14 listopada 2021 19:24

Marek Cynowski, CEO Rebel Tang, był gościem HoReCaTrendsTalks podczas Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2021. Prelegent opowiedział o boomie na rynku food delivery i dark kitchens. Zapowiedział także nowe koncepty i kierunki rozwoju sieci wirtualnych restauracji Rebel Tang.

Wirtualne restauracje w pandemii

Na czym polegają wirtualne restauracje i kto może dołączyć do swojego biznesu takie dodatkowe źródło przychodów? Jak tłumaczył podczas FRSiH 2021 Marek Cynowski, wirtualne restauracje to w skrócie kuchnie oferujące marki restauracyjne wyłącznie na dowóz. Dowolna kuchnia z infrastrukturą i odbiorem Sanepidu może stać się dark kitchen i oferować dodatkowe marki restauracyjne w dowozie.

– W portfolio naszych partnerów największa grupa to kantyny, stołówki, czyli bardzo specyficzne modele: typowa kuchnia produkcyjna, która ma bardzo duże możliwości dołączenia nowych wirtualnych konceptów. Hotele też są bardzo fajną kategorią. Plus restauracje. Jeżeli ktoś ma kuchnię, może hostować nasze wirtualne restauracje – mówił CEO Rebel Tang.

Rynek food delivery jest przegrzany

Podczas rozmowy Marek Cynowski wskazał, że food delivery to najdynamiczniej rosnąca część e-commerce. Segment ten przez długi czas traktowany był jak niechciane dziecko e-commerce. Nie ujmowano go w raportach i nie do końca wiadomo było, jak go ugryźć. Dopiero w zeszłym roku zmierzono wielkość tego rynku. Okazało się, że to druga po fashion największa kategoria.

Pandemia jeszcze mocniej wpłynęła na jej rozwój. Co ciekawe, po odmrożeniu gastronomii poziom zamówień nadal się utrzymywał.

Dodatkowo, w Polsce mamy bardzo dużą ekspozycję platform do zamawiania jedzenia. Czy jest jeszcze miejsce dla nowych graczy i czy można zająć jeszcze pozycję lidera? Zdaniem Marka Cynowskiego, miejsce zawsze jest, ale pytanie czyim kosztem.

– Osobiście uważam, że ten rynek jest absolutnie przegrzany – stwierdził CEO Rebel Tang. – Nie potrafię wskazać innego rynku, na którym jest taka duża ekspozycja graczy w danym segmencie i to jeszcze naprawdę dużych. To jest poziom prawie zimnej wojny. Pytanie, kto zrobi kolejną rundę. Każdy z tych graczy w ostatnim okresie zrobił rundę na kilkaset milionów euro. Na pewno na tym rynku do jakichś zmian dojdzie. Z drugiej strony te marketplace'y w dużej mierze otworzyły się na nowy segment, którym jest q-commerce i retail – dodał.

O ile jednak w Warszawie oferta gastronomiczna jest bardzo bogata, o tyle w mniejszych miastach często jedynym wyborem pozostaje pizza i kebab. W takich lokalizacjach dołożenie kolejnych marek to prawdziwy game changer.

– Często jest tak, że jak robimy analizę, które wirtualne restauracje moglibyśmy zaproponować naszemu partnerowi, okazuje się, że mieszkańcy tego rejonu dostaw w danym mieście mają wybór między kebabem i włoską pizzą. Nic innego nie mogą zamówić. Wprowadzenie marki typu Prokuratura czy tradycyjne Grube Pierogi jest niemal game changerem jedzeniowym. Nie wspominając o marce typu WegeGang, której całe menu jest oparte na produktach wegańskich – stwierdził CEO Rebel Tang.

Rebel Tang: Nowe koncepty i nowe rynki

Rebel Tang intensywnie pracuje obecnie nad wdrożeniem kolejnych konceptów, w tym nowości na polskim rynku: marki burgerowej dla znanego influencera.

– Teraz wprowadzamy burgery. Będzie o tym głośno. Będzie to marka influencerska. Stworzymy nową sieć wirtualnych restauracji dla bardzo znanego influencera – zapowiedział Marek Cynowski podczas HoReCaTrendsTalks na Forum Rynku Spożywczego i Handlu.

Kolejnym nowym konceptem Rebel Tang, który już niedługo dołączy do marek sieci wirtualnych restauracji, będzie klasyczna kuchnia polska. W menu znajdzie się m.in schabowy.

W tym roku otworzą się też pierwsze wirtualne restauracje Rebela poza Polską. Pierwsze koncepty zostaną otwarte we Lwowie. Drugim kierunkiem jest Lizbona. Na zagraniczne rynki trafi Prokuratura (dania z kurczaka), WegeGang i VitoCalzone. Dodatkowo na Ukrainie pojawi się koncept z pierogami z menu przebudowanym pod lokalny rynek.