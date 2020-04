Rusza akcja „Podano do domu” zachęcająca do zamawiania dań z dowozem do domu

Firma Unilever łączy siły z sieciami restauracji i platformami do zamawiania jedzenia online, by wspierać rynek gastronomii znajdujący się w kryzysie, związanym z ograniczeniem pracy restauracji, firm cateringowych i hoteli. W akcji „Podano do domu” zachęcają swoich klientów do zamawiania dań z ulubionych lokali z dowozem, by pomóc im przetrwać trudny okres.

