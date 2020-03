Sfinks oferuje bezkontaktową dostawę zamówień

Sfinks oferuje bezkontaktową dostawę zamówień

Sieci restauracji Sphinx, Chłopskie Jadło, Fabryka Pizzy i WOOK zarządzane przez Sfinks Polska wobec faktu zamknięcia lokali gastronomicznych dostosowały się do obecnej sytuacji w kraju i postawiły na dowóz zamówień oraz odbiór osobisty. Spółka wdrożyła dodatkowe procedury bezpieczeństwa oferując bezkontaktową dostawę. W efekcie dania w dowozie i na wynos można zamawiać obecnie z ponad 40 restauracji w całej Polsce, m.in. w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, Łodzi, Olsztynie. Usługa delivery realizowana jest za pośrednictwem własnego serwisu smacznieiszybko.pl, a także we współpracy z popularnymi portalami do zamawiania online.

Autor: horecatrends.pl Data: 20 marca 2020 12:28