Sfinks Polska wprowadza kolejną wirtualną markę

Sfinks Polska wprowadził nową wirtualną markę: Levant - hummus & falafel. To kolejny ghost brand Sfinksa, czyli koncept bez stacjonarnych lokali, obok The Burgers, YOLO Chicken czy Z Byka.

Autor: horecatrends.pl Data: 25 marca 2021 12:33

- Uruchamiając nowy wirtualny koncept gastronomiczny podążamy za trendami kulinarnymi związanymi przede wszystkim z oczekiwaniami klientów, a jednocześnie wykorzystujemy nasze dotychczasowe doświadczenie z kuchnią bliskowschodnią. Popularność kuchni opartej na daniach wegetariańskich jest stale rosnącym trendem, zaś naszą sieć i marki tworzymy, aby były uzupełniającymi się konceptami dla klientów o różnych gustach kulinarnych – mówi Dorota Cacek, wiceprezes zarządu Sfinks Polska.

O fenomenie wirtualnych marek w pandemii piszemy w artykule: Wirtualne dzieci pandemii, czyli marki tylko na dowóz

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Karta dań nowego konceptu to przede wszystkim falafele, hummusy oraz smażone warzywa z różnymi dodatkami i podane na wiele sposobów - w bułce pita, w placku tortilla czy jako danie w półmisku, tzw. poke bowl. Część dań jest całkowicie roślinna, a wegetarianie znajdą propozycje z dodatkiem sera feta czy sosów na bazie jogurtu. W menu są np. takie dania jak pita posmarowana sosem tahini, a w niej 3 falafele, miks sałat, pikle, czerwona cebula, jalapeno i pomidor, całość doprawiona harrisą i kolendrą oraz podawana z wybranym sosem. Inne propozycje to hummus z pieczoną cukinią, pieczarkami i cebulą oraz bułką pita, czy poke bowl z tabbouleh i greckimi dodatkami – serem feta, czarnymi oliwkami, pomidorami, ogórkiem, czerwoną cebulą oraz sosem jogurtowo-miętowym.

Restauracje sieci Sfinks Polska obecnie prowadzą sprzedaż wyłącznie w formule na wynos i w dostawie w związku z długotrwałym lockdown dla branży gastronomicznej. Spółka w ostatnim roku rozwinęła portfolio wirtualnych marek oraz restauracji. Do wcześniej działających Da Mamma (pizza) i The Burgers (burgery) w roku pandemii poza Levant – hummus & falafel, doszły także: YOLO Chicken (dania z kurczaka), Och! PITA (dania typu kebab), Z Byka (steki), Lepione & Pieczone (pierogi) oraz The Best of (bestsellery). Oprócz tego klienci mogą zamawiać dania flagowych stacjonarnych marek – Sphinx, Chłopskie Jadło czy też WOOK.