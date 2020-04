środynazamówienie: rusza wspólna akcja branży gastronomicznej

Ogólnopolska akcja branży gastronomicznej startuje w środę, 22 kwietnia 2020 roku. Celem kampanii jest wsparcie biznesów gastronomicznych poprzez zachęcenie jak największej liczby klientów do zamawiania posiłków w restauracjach za pośrednictwem dostępnych obecnie kanałów sprzedaży: na wynos, w dostawie oraz drive thru. Patronat nad wydarzeniem objął Związek Pracodawców HoReCa.

Celem organizacji jest inicjowanie i wprowadzanie w życie wszelkich działań mogących przyczynić się do rozwoju polskiej gastronomii. Pandemia COVID-19 negatywnie wpłynęła na branżę, nowe regulacje uniemożliwiły lub znacznie ograniczyły możliwości działania biznesów restauracyjnych. Stąd inicjatywa #środynazamówienie #smacznewsparcie. W każdą środę chcemy podkreślać, jak ważne dla całej branży gastronomicznej jest wspomaganie jej. Mimo ograniczeń wiele lokali działa i oferuje swoje dania na wynos czy w dostawie. Zamawiając na wynos pomagamy im przetrwać, tym samym chroniąc miejsca pracy i gospodarkę – podkreśla Zarząd ZP HoReCa.

Środy na zamówienie #smacznewsparcie to inicjatywa otwarta, w której wziąć mogą udział wszyscy restauratorzy, ale nie tylko. Organizatorzy zachęcają Polaków do wspierania akcji przede wszystkim poprzez zamawianie dań z ulubionych restauracji. Akcję można promować również poprzez publikację materiałów dostępnych na stronie HoReCa na swoich profilach społecznościowych. Szczegóły dotyczące udziału w akcji dostępne są na stronie www ZP HoReCa.

Biznes gastronomiczny stanowi istotną dziedzinę polskiej gospodarki. Według prognoz w 2019 rynek „jedzenia na mieście” był wart 32 mld złotych. Prężny wzrost liczby restauracji do ponad 64 tysięcy sprawia, że branża działa stymulująco także na inne gałęzie gospodarki, min: producentów żywności i napojów, dostawców sprzętu, najemców powierzchni, itd. Ponadto, działalność związana z zakwaterowaniem oraz usługami gastronomicznymi w 2018 roku dała pracę ponad 300 tysiącom pracowników. Niestety, dynamiczne rozprzestrzenianie się koronawirusa, w dodatku na tak ogromną skalę, postawiło nie tylko biznes, ale i gospodarki krajów w zupełnie nowej rzeczywistości. Z dnia na dzień klienci musieli zmienić nawyki, a tym samym dostosować swój sposób funkcjonowania do nowych okoliczności. Zamknięcie lokali gastronomicznych sprawiło, że restauratorzy obawiają się przyszłość swoją i swoich pracowników. #środynazamówienie #smacznewsparcie to gest solidarności z całą branżą restauracyjną, który może pomóc ocalić działalność wielu lokali.