Startuje SuperMenu – catering dietetyczny Anny Lewandowskiej

Anna Lewandowska ze swoim zespołem przekazuje 5000 posiłków dla lekarzy – tak startuje SuperMenu – catering dietetyczny będący kontynuacją dotychczasowych działań trenerki i specjalistki do spraw żywienia, mających na celu promowanie zdrowego trybu życia.

Autor: www.horecatrends.pl Data: 09 kwietnia 2020 12:29

5000 posiłków otrzyma personel medyczny Oddziału Zakaźnego, Oddziału Dermatologii zamienionego na zakaźny, OJOMu i SORu, Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

- To trudny moment dla wszystkich, nikt ponad rok temu nie zakładał, że będziemy zaczynać nasze działania w czasie pandemii. Dlatego biorąc pod uwagę aktualną sytuację od 15 kwietnia ruszamy z pomocą. Chcemy wesprzeć personel medyczny Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Zakład działa od kwietnia tego roku i spełnia surowe normy higieniczno-sanitarne oraz najwyższy poziom bezpieczeństwa produkcji żywności. Dodatkowo wprowadziliśmy wszystkie procedury sanitarno-epidemiologiczne zgodne z zaleceniami GIS i WHO. Możemy pochwalić się jednym z najnowocześniejszych obiektów w Polsce. Posiłki przygotowywane są codziennie z najświeższych składników, od sprawdzonych dostawców. - podsumowuje Jacek Domasat, Prezes Zarządu Spółki Eat By Ann Sp.z o o.

W ofercie SuperMenu znajdują się propozycje diet dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów. Cały jadłospis opiera się na przemyślanej filozofii żywienia Anny Lewandowskiej, zakładającej poprawę jakości życia dzięki funkcjonalnemu jedzeniu. Celem SuperMenu jest dostarczanie posiłków, które nie tylko pomogą w utracie wagi, ale przede wszystkim wpłyną na zmianę nawyków żywieniowych i zadbają o zdrowie klientów.

Autorką przepisów jest sama Anna Lewandowska, która we współpracy z doświadczonym dietetykiem opracowała codzienne jadłospisy.

- Życiowa moc bierze się z dobrego jedzenia. To szczególny czas, w którym musimy zadbać o nasze zdrowie i naszą odporność. Inspirowanie ludzi do lepszego - bo zdrowszego życia, to moja pasja. Stworzenie cateringu jest odpowiedzią na zapotrzebowanie osób zainteresowanych zdrowym odżywianiem. Wszystkie moje działania biznesowe maja wspólny mianownik – ich celem jest pokazywanie, jak można lepiej i zdrowiej żyć, oraz pomaganie w tym – mówi Anna Lewandowska.

Piecze nad powodzeniem całego projektu sprawuje Anna Lewandowska z Ewą Tyrkiel, posiadającą długoletnie doświadczenie w branży cateringowej oraz Artur Chwist, który jest udziałowcem spółki.

Konsumenci mogą wybierać między ośmioma dietami - trzema - znanymi już osobom korzystającym z aplikacji Diet & Training by Ann i pięcioma propozycjami dodatkowymi. Przy wyborze każdej z diet istnieje możliwość dodatkowego wyboru wartości kalorycznej.

Oferta Super Menu obejmuje kilka propozycje diet:

- Dobry Start – wariant diety, dedykowany osobom, które dopiero zaczynają zmianę sposobu odżywiania na zdrowszy. Z diety została wykluczona pszenica i mleko krowie.

- Droga Do Mistrzostwa – pyszna opcja dla osób, które odżywiają się już bardziej świadomie i zależy im na stanowczej zmianie nawyków żywieniowych na lepsze. Z diety wykluczono pszenicę i pozostałe zboża glutenowe oraz mleko krowie i powstałe z niego produkty.

- Wyzwanie Wojownika – propozycja bezkompromisowa, dla osób, które chcą zadbać o swoje zdrowie na poziomie mistrzowskim. W diecie konsumenci nie znajdą pszenicy i pozostałych zbóż glutenowych, mleka krowiego i powstałych z niego produktów ale także: nasion roślin strączkowych i ukrytych cukrów.