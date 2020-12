Stava już w październiku zrealizowała plany sprzedażowe na cały 2020 rok

Spółka Stava S.A., prowadząca największą sieć oddziałów gastro-kurierskich w Polsce, opublikowała częściowe wyniki sprzedażowe i finansowe za okres od 1 stycznia 2020 do 30 listopada 2020 roku. Przychody ze sprzedaży samej spółki oraz całej sieci franczyzowej już teraz przekraczają plany na rok 2020.

Autor: horecatrends.pl Data: 10 grudnia 2020 10:46

W związku z prowadzoną właśnie emisją akcji spółka Stava S.A. opublikowała częściowe wyniki finansowe za okres od 1 stycznia do 31 października 2020 oraz informacje o skumulowanej wartości sprzedaży w całej sieci franczyzowej (systemwide sales sieci) za okres od 1 stycznia do 30 listopada 2020.



Na koniec listopada 2020 systemwide sales całej sieci oddziałów Stava osiągnął poziom 15,43 mln zł, co stanowi przeszło 100% planu na cały 2020 rok. Zarząd Stava S.A. prognozuje, że przy utrzymaniu listopadowego poziomu sprzedaży również w grudniu, łączne przychody sieci Stava ze sprzedaży usług (systemwide sales) za 2020 rok osiągną poziom ok. 17,2 mln zł. Stanowić to będzie ok. 195% przychodów systemwide sales z 2019 roku.

Natomiast przychody ze sprzedaży spółki zarządzającej siecią – Stava S.A. – na koniec października 2020 wyniosły 6,65 mln zł, co stanowi 105% planu zakładanego na cały 2020 rok. Jednocześnie, spółka do końca października osiągnęła dodatni wynik na sprzedaży oraz całkowity zysk z działalności operacyjnej na poziomie 240 tys. zł.

Według prognoz zarządu przychody spółki ze sprzedaży na koniec 2020 roku powinny osiągnąć poziom 8,7 mln zł, czyli 276% przychodów z 2019 roku oraz 137% planu zakładanego na cały 2020 rok. Jednocześnie zarząd przewiduje na koniec 2020 roku osiągnięcie zysku na poziomie ok. 200 tys. zł, pomimo zwiększania zatrudnienia i innych nakładów na utrzymanie szybkiego tempa rozwoju.

Tempo rozwoju, które jest znacznie szybsze od planowanego, w połączeniu wynikami finansowymi, również lepszymi od planowanych, oraz podpisaną w ostatnich tygodniach umową z McDonald’s przekładają się pozytywnie na perspektywy rozwoju sieci w kolejnych latach oraz na zakładane potrzeby kapitałowe. W ocenie zarządu Stava S.A., wymaga to szerszego komentarza w związku z trwającą emisją akcji.

- Prognozy rozwoju prezentowane w materiałach do trwającej emisji akcji przygotowywaliśmy na przełomie kwietnia i maja 2020 roku, tuż po okresie pierwszego lockdown’u. W związku z dużą niepewnością, kreśląc plany dalszego rozwoju przyjęliśmy, w naszej ocenie, ostrożne założenia zarówno co do tempa rozwoju, jak i potrzeb kapitałowych.

Wyniki jakie osiągnęliśmy już w październiku i wynikające z nich prognozy na koniec 2020 roku potwierdzają jednoznacznie, że przyjęte założenia faktycznie były ostrożne. Spółka osiągnie w tym roku ok. 137% zakładanych przychodów pomimo tego, że funkcjonowała bez zewnętrznego finansowania, którego pozyskanie pierwotnie planowane było na sierpień. Jednocześnie osiągniemy zysk, pomimo odważnego finansowania całych kosztów rozwoju ze środków własnych spółki.

Sfinalizowana w ostatnich dniach ostateczna umowa z McDonald’s oraz potwierdzone intencje wspólnych otwarć dowozów ze Stava w kolejnych restauracjach tej sieci dodatkowo pozytywnie wpływają na warunki w jakich odbywać się będzie rozwój naszej sieci. Określając potrzeby kapitałowe założyliśmy przykładowo, że wszystkie nowo otwierane oddziały będą w 100% finansowane środkami Stava, zamiast franczyzobiorców. Przyjęliśmy również bardzo ostrożnie, że oddziały startować będą po trzech miesiącach przygotowań z 30 dowozami dziennie, a następnie będą rozwijać się organicznie, wyłącznie w oparciu o sprzedaż do lokalnych klientów, w tempie 300 dowozów miesięcznie. Oznacza to, że do realizacji prezentowanych planów rozwoju wystarczy, żeby każdy oddział pozyskiwał miesięcznie jednego, małego klienta o skali zaledwie 10 dowozów dziennie.