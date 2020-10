Stava: Sieci handlowe coraz lepiej przygotowane na dowozy zakupów

View this post on Instagram

Dziś w ogniu pytań Horecatrends.pl znalazł się Łukasz Smoliński, CEO Deseo Patisserie & Chocolaterie, czyli butikowej cukierni, której desery rozpalają zmysły nawet najbardziej wymagających amatorów słodkości 🍮🍰🧁 @deseo_patisserie @blogtasteaway #deseo #ilovedeseo #deser #kryzys #koronakryzys #koronawirus #coronavirus #kwestionariusz #horeca #cukiernia #horecatrends #wideo #video #linkwbio