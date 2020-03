Stava wprowadza darmowe płatności online dla restauratorów

Stava udostępniła dla restauratorów darmową metodę opłacania zamówień - StavaPay.

Autor: horecatrends.pl Data: 24 marca 2020 12:09

StavaPay jest formą płatności służącą do opłacania online zamówień złożonych poprzez strony internetowe restauracji lub telefonicznie. Umożliwia klientowi zapłacenie za zamówienie na przykład BLIKiem w trakcie oczekiwania na kuriera. Gwarantuje przeprowadzenie całkowicie bezkontaktowej, a więc najbezpieczniejszej, dostawy jedzenia.

Dzięki temu rozwiązaniu, restauratorzy mogą wprowadzić formę płatności online w kanałach sprzedaży, które do tej pory nie oferowały takiej możliwości. Korzystanie ze StavaPay jest do odwołania bezpłatne - właściciele restauracji nie ponoszą kosztów prowizji związanych z płatnościami online. Jest to zatem obecnie najbardziej korzystna dla restauratorów forma płatności, do której powinni zachęcać swoich gości.

- Działamy intensywnie, aby wspomagać restauracje w tym trudnym dla całej branży momencie. Przygotowujemy już kolejne rozwiązania, które ułatwią funkcjonowanie współpracującym z nami restauratorom. Poświęcamy dużo energii i środków na to, aby zagwarantować bezpieczne dowozy oraz otwierać restauracjom nowe możliwości zarabiania na dostawach - tłumaczy Grzegorz Aksamit, CIO i wiceprezes Stava.