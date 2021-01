Stava zakończyła emisję akcji. Pozyskała od inwestorów 3,4 mln zł

Stava, wiodąca gastro-kurierska sieć franczyzowa, zakończyła emisję akcji w modelu crowdfundingu. Spółka pozyskała od inwestorów ponad 3,4 mln złotych. Środki te pozwolą jeszcze bardziej przyspieszyć rozwój sieci franczyzowej w Polsce i Europie. Spółka prowadziła emisję bez wsparcia platform crowdfundingowych.

Autor: horecatrends.pl Data: 18 stycznia 2021 11:11

- Bardzo dziękujemy wszystkim inwestorom, którzy uwierzyli w naszą wizję dowozowej rewolucji. Chociaż jesteśmy największą gastro-kurierską firmą w Polsce, jesteśmy rentowni i osiągnęliśmy już wiele, najbardziej ekscytujący jest fakt, że to nic w porównaniu do możliwości jakie przed nami stoją. W samej Polsce rynek usług gastro-kurierskich jest o kilkadziesiąt razy większy niż nasza obecna skala działania. W Europie czekają na nas tysiące miast, w większości bez bezpośredniej konkurencji. To potencjał do wielokrotnego wzrostu firmy - mówi Paweł Aksamit, prezes zarządu Stava S.A.

Stava ma obecnie 31 oddziałów franczyzowych w 27 miastach w całej Polsce. Codziennie realizuje tysiące dostaw posiłków z restauracji oraz zakupów ze sklepów. Współpracuje z największymi markami rynku gastronomicznego (m. in. McDonald’s, Grupa AmRest, Grupa Sfinks) i handlowego (sieć Stokrotka, PointPack S.A.) jak i setkami niezależnych restauracji oraz sklepów.

Firma ma stabilny i rentowny model biznesowy, dzięki któremu rośnie w szybkim tempie. W 2020 roku przychód sieci ze sprzedaży usług kurierskich (tj. łączny przychód partnerów franczyzowych Stava oraz samej spółki) wyniósł ponad 17 mln zł, przekraczając znacząco plany.

We wszystkich lokalizacjach Stava realizuje bezpieczne dowozy zakupów i jedzenia według najwyższych standardów sanitarnych, zgodnych z zasadami Kodeksu Dobrych Praktyk dla dostaw posiłków, który został zaaprobowany przez Główny Inspektorat Sanitarny.