Too Good To Go dostępne we Wrocławiu

Od dziś mieszkańcy Wrocławia mogą włączyć się do walki z marnowaniem jedzenia dzięki Too Good To Go! W aplikacji dostępne są już pyszne paczki-niespodzianki z wrocławskich restauracji, kawiarni, sklepów i cukierni, które pod koniec dnia borykają się z problemem nadwyżek niesprzedanej żywności.

Autor: horecatrends.pl/informacja prasowa Data: 10 września 2020 10:14

Idea aktywnych działań ograniczających marnowanie żywności jest bliska mieszkańcom Wrocławia, którzy już chętnie uczestniczą w foodsharingu, korzystając m.in. z lodówek społecznych, a miasto prowadzi szeroko zakrojoną akcję #WROCŁAWNIEMARNUJE. Teraz mają okazję przyłączyć się do rosnącego z dnia na dzień grona Pogromców Marnowania Jedzenia dzięki aplikacji Too Good To Go. To narzędzie dla każdego posiadacza smartfona łączące mieszkańców miasta i okolic z ulubionymi lokalami, które na koniec dnia przygotują pyszną paczkę-niespodziankę ze świeżą, niesprzedaną danego dnia żywnością. Wrocław, tuż po Łodzi, Trójmieście, Warszawie, Krakowie, Szczecinie i Poznaniu jest kolejnym punktem na mapie Polski, który dołącza do rewolucyjnego ruchu walki z marnowaniem jedzenia.

Na całym świecie w każdej sekundzie 51 ton jedzenia ląduje w koszu, co nie jest bez znaczenia dla środowiska. Do wyprodukowania każdego produktu żywnościowego zużywana jest określona ilość wody i energii. Wraz z wyrzucanym posiłkiem marnujemy również naturalne zasoby naszej planety oraz narażamy ją na niepotrzebną emisję CO₂. Aż 8%-10% globalnej emisji gazów cieplarnianych ma swoje źródło w zmarnowanym jedzeniu. Gdyby wyrzucone jedzenie było krajem, byłoby trzecim co do wielkości emitentem CO2, zaraz po Chinach i USA. Wyrzucamy średnio aż 2 tony na głodującą osobę, a razem z jedzeniem, w koszu rocznie ląduje 1,2 biliona dolarów (BGC, 2018). To ponad dwukrotność PKB Polski!

Polska plasuje się na 5. miejscu wśród krajów Unii Europejskiej, marnując co roku 9 mln ton jedzenia, co daje średnio 247 kg na osobę (Banki Żywności, 2019). Szczególnie dotkliwe konsekwencje dla naszego kraju ma fakt, że to właśnie światowe rolnictwo odpowiada za wykorzystanie ponad 70% słodkiej wody, a już teraz mierzymy się z suszą i pustynnieniem. To tylko podkreśla, jak ważne jest ratowanie żywności w naszym kraju. Każda uratowana paczka-niespodzianka, to ekwiwalent 2,5 kg niezmarnowanej emisji CO2. W ciągu rocznej działalności użytkownicy aplikacji uratowali ponad 257 tysięcy posiłków, nie marnując tym samym 642 500 kg CO2. To tyle ile wyemitowałby samolot, wykonując 1855 lotów na trasie z Warszawy do Londynu.

- Wrocław jest już siódmym miastem w Polsce, w którym właściciele gastronomii, kawiarni, cukierni, a także małe i duże sieci sprzedaży jedzenia mogą dotrzeć z nadwyżkową żywnością do mieszkańców. Jesteśmy dumni, że w zaledwie rok udało się zdziałać tak wiele, propagować trend niemarnowania i dotrzeć do kolejnego regionu w Polsce. Cieszymy się, że wrocławianie przyłączą się do ruchu działającego na rzecz wspierania naszej Planety i ratowania posiłków przed wyrzuceniem - podsumowuje Karolina Woźniak, PR Managerka Too Good To Go.

Lista pierwszych partnerów Too Good To Go we Wrocławiu:

Bar ALFA

Bistro od Kuchni

Blikle Wrocław

bp - Eldorado

bp - Iglica

bp - Kometa

bp - Orzech

Centrum Zdrowej Diety

Ciasto i Farsz Berenta

Ciasto i Farsz Bulwar Ikara

Ciasto i Farsz Kuźnicza

Ciasto i Farsz na Sarniej - Jagodno

Ciasto i Farsz na Ślężnej

Ciasto i Farsz Powstańców Śląskich

Ciasto i Farsz Szczytnicka

Ciasto i Farsz Szwedzka

Cukiernia Karpicko

Eko Tytka

Fashion Cafe &

GREEN CAFFE NERO GALERIA DOMINIKAŃSKA