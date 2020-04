Uber Eats będzie dowozić zakupy w czasie epidemii Covid-19

View this post on Instagram

„Pierogi Ladies 2.0” - to polska restauracja działająca od kilku lat w Szanghaju, prowadzona przez Małgorzatę Modlińską i Joanną Boczek. W rozmowie dla mambiznes.pl ujawniają jak wyglądało przejście epidemii koronawirusa w Chinach z perspektywy ich biznesu 🥟😷🥟 . @pierogiladies #pierogiladies #pierogi #dumplings #polskiepierogi #pierożki #szanghaj #shanghai #china #chiny #gastronomia #koronawirus #coronavirus