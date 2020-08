Uber Eats: burger, kebab i pad thai najczęstszymi wyborami Polaków (badanie)

View this post on Instagram

Rynek lodów wegańskich podwoi się w ciągu pięciu lat. Królować będą japońskie innowacje🍦 #lody #lodyweganskie #veganicecream #vegan #veganstyle #veganfood #vegansweets #icecream #lodożerca #icecreamlover #veganstagram #icecreamlove #horecatrends