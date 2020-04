Uber Eats dostępny w Olsztynie i Częstochowie

View this post on Instagram

Uber Eats rozszerza swoją obecność o dwa kolejne miasta. Po Olsztynie, dziś usługa zawitała do Częstochowy, gdzie restauratorzy oraz klienci będą mogli korzystać z platformy Uber Eats, by zamówić ulubione dania za pomocą aplikacji i otrzymać je pod drzwi w ramach bezkontaktowej dostawy.