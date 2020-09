Uber Eats: ilość restauracji na platformie zwiększyła się o blisko 188 proc.

Od początku roku, ilość restauracji na platformie zwiększyła się o blisko 188% a Uber Eats, uruchomił swoją usługę w 18 nowych miastach. Wg. analizy ekspertów z Uber Eats, w dostawach zamawianych przez Polaków niezmiennie panowały klasyczne dania, takie jak hamburger, pizza, czy pad thai

Autor: horecatrends.pl/informacja prasowa Data: 25 września 2020 15:45

Na pożegnanie lata, do 30 września Uber Eats umożliwia darmową dostawę ze wszystkich restauracji na platformie, za pośrednictwem kodu NADOWOZ. Pierwszym krokiem do skorzystania z promocji jest zainstalowanie na swoim smartfonie aplikacji Uber Eats. Drugi krok to wpisanie w zakładce „Promocje” kodu promocyjnego: NADOWOZ. Trzeci, to właściwie formalność - wyszukanie na liście dostępnych restauracji i zamówienie dania. Kody promocyjne obowiązują do 30.09.2020 włącznie.

Wg. analizy ekspertów z Uber Eats, w dostawach zamawianych przez Polaków niezmiennie panowały klasyczne dania, takie jak hamburger, pizza, czy pad thai. Nowością wśród najpopularniejszych dań, które pojawiały się w zamówieniach w ostatnich miesiącach, były również znane z domowych stołów pierogi ruskie, czy też kotlet schabowy. Badania Uber Eats wykazały również duże zainteresowanie kuchnią meksykańską, od początku roku zainteresowanie takimi daniami jak burrito, czy też taco wzrosło o 123%.

Od początku roku, ilość restauracji na platformie zwiększyła się o blisko 188% a Uber Eats, uruchomił swoją usługę w 18 nowych miastach. W ostatnim czasie, w ofercie Uber Eats pojawiły się nowe restauracje:

Warszawa

● Dziurka od klucza - kuchnia włoska z twistem

● Charlotte - autorska kuchnia we francuskim wydaniu

● Rico - dania kuchni meksykańskiej

● Beirut and Kraken Bar - kuchnia bliskowschodnia i śródziemnomorska

● Tutti Amici - przysmaki kuchni włoskiej

● UKIM - kuchnia azjatycka

Kraków

● Trattoria u Lisa - Pizza & Pasta - przysmaki kuchni włoskiej

● Bistro Bene by Tomasz Leśniak - autorskie dania

● Andrus Maczanka po krakowsku - regionalne przysmaki z Krakowa

Wrocław

● PIZZA SI - kuchnia włoska

● WOOSABI - przysmaki kuchni azjatyckiej

● Młoda Polska Bistro i Pianino - autorska kuchnia polska

Poznań

● Bar a Boo - przysmaki kuchni włoskiej

● Święty -kuchnia europejska i domowe wyroby

● Pastwisko - dania z kuchni amerykańskiej

Lublin

● Pellier Bistro - pizza oraz autorskie bajgle

● JeszBurger - kuchnia amerykańska

● Restauracja Strategia - przysmaki kuchni włoskiej

Trójmiasto

● SurfBurger - autorska kuchnia amerykańska

● Chleb i Wino - przysmaki z kuchni włoskiej