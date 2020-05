Uber Eats rozpoczął działalność w Dąbrowie Górniczej, Rybniku, Tychach oraz Bielsku-Białej

Na Śląsku do aplikacji Uber Eats dołączyły kolejne 4 miasta z blisko 40 restauracjami. Dzięki temu mieszkańcy Dąbrowy Górniczej, Rybnika, Tychów oraz Bielska-Białej mogą już zamawiać dania z restauracji dostępnych na platformie.

Autor: horecatrends.pl/informacja prasowa Data: 19 maja 2020 09:26

Mimo pandemii w ostatnim czasie platforma trafiła do kolejnych 10 miejscowości, oferując restauracjom możliwość wsparcia ich biznesu, a użytkownikom dostęp do ulubionych lokali z poziomu smartfona i we własnym domu. W tym tygodniu do aplikacji dołączają kolejne miasta, dzięki czemu w całej Polsce usługa będzie dostępna już w 31 lokalizacjach. Na Śląsku do aplikacji dołączyły kolejne 4 miasta, z blisko 40 restauracjami. Dzięki temu mieszkańcy Dąbrowy Górniczej, Rybnika, Tychów oraz Bielska-Białej mogą już zamawiać ulubione dania z restauracji dostępnych na platformie. W tym miesiącu Uber Eats dotarł również do Bytomia, co w efekcie oznacza, że tylko na terenie województwa Śląskiego aplikacja jest dostępna dla przeszło 3 mln mieszkańców.

Z kolei w czwartek 21 maja Uber Eats zawita do dwóch miast w woj. lubuskim. W ostatnim kwartale platforma rozszerzyła swoje portfolio o miasta w województwach mazowieckim, warmińsko-mazurskim i śląskim.