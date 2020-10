Uber Eats: W trakcie wakacji Polacy zamówili ponad 1500 hot dogów (badanie)

Uber Eats przeanalizował zakupy Polaków w czasie pandemii. Według danych 5 najczęściej zamawianych produktów w Polsce to hot-dog, kajzerka, Coca Cola bez cukru, czipsy cebulowe oraz woda niegazowana

Autor: horecatrends.pl/informacja prasowa Data: 13 października 2020 15:43

W czerwcu tego roku Uber Eats nawiązał pierwszą współpracę obejmującą dostawy artykułów spożywczych z sieciami stacji paliw BP oraz Shell. Od tamtego czasu oferta została wzbogacona przez asortyment produktów dostępnych w sieci sklepów Żabka. Uber Eats przyjrzał się zagregowanym danym z okresu pandemii i przeanalizował zakupy, jakie robią użytkownicy aplikacji.

Pięć najczęściej zamawianych produktów w Polsce to hot-dog, kajzerka, Coca Cola bez cukru, czipsy cebulowe, oraz woda niegazowana! W trakcie wakacji Polacy zamówili ponad 1500 hot dogów, 2500 napojów gazowanych oraz ponad 80 kilogramów czipsów.

Z dań gotowych, największą popularnością cieszyły się hot-dogi - co ciekawe, również w wersji bezmięsnej. Na drugim miejscu uplasowały się zapiekanki. Kolejne pozycje należą już jednak dań kuchni tradycyjnej: pierogi z mięsem lub serem oraz naleśniki.

W trakcie sezonu letniego dużą popularnością cieszyły lody w dostawie. Jeśli chodzi o mrożone przysmaki, Polacy zamówili ponad 75 litrów lodów. W pierwszej trójce znajdują się lody w rożku o smaku migdałów, na patyku w białej czekoladzie oraz lodowa migdałowa kanapka.

Wg. analizy Uber Eats najpopularniejszym napojem w dostawie jest Coca Cola. Polacy najchętniej zamawiają duże butelki o objętości 1500ml oraz 800 ml - co ciekawe, wersja bez cukru jest zamawiana o 66% częściej niż klasyczna.

Mimo, że dostawa głównie kojarzy się z odbiorem w domu, niektórzy użytkownicy decydują się na zamówienia zakupów z dostawą plenerową. W okresie od czerwca do września, Uber Eats dostarczył ponad 10.000 zamówień pod Kolumnę Zygmunta na warszawskim Placu Zamkowym a ponad 8000 zamówień zostało złożonych u stóp Smoka Wawelskiego w Krakowie. To imponujący wynik, gdyż podobna liczba dostaw została zrealizowana w okolicach Tower of London.