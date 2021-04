W 2020 r. powstało prawie 200 nowych cateringów dietetycznych

Cateringi dietetyczne w Polsce to fenomen na skalę europejską. Rynek ten wyceniany jest na ponad 2 mld zł.

Autor: horecatrends.pl Data: 20 kwietnia 2021 16:30

Rynek diet pudełkowych wyceniany jest obecnie na ponad 2 miliardy złotych, a prognozy pokazują, że wciąż będzie dynamicznie rósł.

Pandemia zweryfikowała jednak działalność firm również z tego sektora, co poskutkowało zamknięciem wielu z nich. Mimo wszystko nie zniechęciło to do wejścia na rynek nowych graczy. W 2020 roku powstało prawie 200 nowych cateringów dietetycznych.

Według Raportu SuperMenu 2021 rynek cateringów dietetycznych realizuje 35 000 000 dostaw rocznie.

- W rozwoju branży cateringów dietetycznych znaczącą rolę odegrało zdrowie i rosnąca świadomość Polaków na ten temat. Prognozy wskazują, że trend ten się utrzyma, a nawet zyska na wartości - mówi Jacek Domasat, Prezes Zarządu SuperMenu.