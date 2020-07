Webinar Pyszne.pl: Cloud Kitchens innowacją w infrastrukturze gastronomicznej (wideo)

Jak stwierdzili zgodnie eksperci podczas webinaru, wprowadzenie dostaw w restauracji daje dodatkowe możliwości sprzedaży jedzenia większej liczbie klientów.

Autor: horecatrends.pl Data: 10 lipca 2020 15:32

Zdaniem Arkadiusza Krupicza warto wprowadzić opcję dowozów jedzenia w restauracji, ponieważ dzięki temu zwiększają się możliwości dotarcia do szerszego grona klientów.

– Na rynku restauracyjnym jest coraz większa konkurencja, więc warto wykorzystać każdą szansę, aby dotrzeć do klienta. A sytuacja z ostatnich miesięcy pokazała, że lokale, które mają dostawy, lepiej radzą sobie niż inne. Kiedyś dowozy kojarzyły się z pizzą i burgerami. Przez ten czas zwiększyły renomę i obecnie na taką opcję decydują się nawet restauracje z gwiazdką Michelin. Także widać, że jest to kanał sprzedaży dostępny dla każdego – ocenił współzałożyciel i dyrektor generalny Pyszne.pl

Coraz większe zainteresowanie jedzeniem na dowóz wśród konsumentów i restauratorów potwierdził także Grzegorz Aksamit.

– Z naszych obserwacji widać, że dowozy zyskują na wartości. Kiedyś to była pizza i fast food. A obecnie obsługujemy restauracje z każdego możliwego segmentu branży gastronomicznej. Są takie wyjątki od reguły jak np. restauracje hotelowe czy turystyczne miejsca, gdzie dowóz nie działa. Poza tym praktycznie każda restauracja powinna mieć dowozy uruchomione w jakimś stopniu, bo to jest druga noga ich biznesu. A jak pokazała sytuacja w ostatnich miesiącach, dostawa czasem bywa jedyną opcją do przetrwania. Zatem warto te dwa kanały budować, czyli sprzedaż w lokalu i w dostawie. Chociaż bywają takie restauracje, które żyją z delivery, bo ten segment szybko rozwija się – ocenił wiceprezes Stava.

Dowodem na rozwój rynku dostaw jest m.in. coraz bardziej popularne zjawisko Cloud Kitchens.

– Cloud Kitchens nazywane także Dark Kitchens to jedne z innowacji w infrastrukturze gastronomicznej. Są to przestrzenie, w którym mieści się kilka restauracji, nie ma sal dla klientów, a całość działa wyłącznie na zasadzie dostawy. Ten segment rozwija się także coraz bardziej w Polsce – powiedziała Ola Lazar, ekspertka branży foodtech.

– W Pyszne.pl jest wiele lokali działających jako Cloud Kitchens. Dla nas ważne jest to, żeby działały one na zasadzie, że pod jednym adresem znajduje się jedna restauracja, wtedy wszyscy mają równe szanse. Nie chcemy dopuścić do sytuacji, w której jedzenie wyjeżdża tylko z jednego lokalu, a na stronie pod tym adresem widnieje 10 różnych restauracji – dodał Arkadiusz Krupicz.