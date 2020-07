Webinar Pyszne.pl: Dostawy rosną znacznie szybciej niż cały rynek gastro (wideo)

View this post on Instagram

Targ Śniadaniowy zaprasza na Weekend Francuski W weekend 11 i 12 lipca (11.07 - Żoliborz, 12.07 - Mokotów) organizatorzy Targu Śniadaniowego zapraszają wszystkich na „Weekend Francuski na Targu Śniadaniowym”, celebrujące kulturę tego kraju. #targsniadaniowy #weekend #warszawa #streetfood #jedzenie #jedzenienadworze #kuchniafrancuska #vivalafrance #gastronomia #horeca #horecatrends @targsniadaniowy