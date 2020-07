Webinar Pyszne.pl: dostawy szyte na miarę (wideo)

W trakcie webinaru eksperci zwrócili uwagę na przemyślane budowanie menu i strefy dostaw, aby całość była jak najbardziej komfortowa i opłacalna dla danego lokalu.

Autor: horecatrends.pl Data: 13 lipca 2020 08:32

Pobierz bezpłatny poradnik i dowiedz się więcej!

– Pierwsza decyzja to dopasowanie menu do dostaw. Oczywiście może ono być różne od tego, co serwujemy w lokalu. Istotne jest także to, gdzie chcemy dowozić. Nie możemy popełnić błędu, by strefa dostaw była zbyt duża, bo mając jedynie swojego kierowcę powodujemy, że jest on w stanie obsłużyć mało dostaw, zwłaszcza, gdy obsługuje dostawy na duże odległości. W momencie, gdy skala biznesu rośnie, ważne jest, aby móc obsłużyć mniejszy obszar, ale w krótszym czasie, co buduje pozytywne doświadczenia klientów – tłumaczył Arkadiusz Krupicz.

– Oczywiście istotne jest, czym będziemy dostarczać: skuterem, samochodem czy rowerem. Ważne jest pytanie, jaki będzie koszt dostawy, a także czy zdecydujemy się dostarczać sami, czy zatrudniając firmę zewnętrzną. Konfiguracja tych decyzji kształtuje profil naszych przyszłych dostaw – dodał.

O kluczowych czynnikach w budowaniu dostaw mówił również Grzegorz Aksamit.

– Jedną z kluczowych kwestii w tym zakresie jest lokalizacja restauracji. Warto się jej przyjrzeć pod kątem dostaw, czyli jest dostępność parkingu lub odległości od skupisk, z których jedzenie jest zamawianie. Pomocnym narzędziem przy planowaniu jest mapa gęstości populacji, która potrafi pokazać, gdzie najlepiej będzie umieścić swój lokal, jeżeli otwieramy nowy punkt – tłumaczył wiceprezes Stava.

– Przestrzegam przed zbyt dużą strefą dostaw dla klientów. Gdy zaczynamy i mamy mało zamówień jesteśmy w stanie obsłużyć klientów, mieszkających nawet w odległości 10 km od restauracji. Mając mało klientów mamy pokusę, by takie zamówienia realizować. Gdy skala rośnie, można obsłużyć w bliskiej odległości 3-4 klientów blisko, zamiast 1 w dużej odległości. Po to, żeby rozwinąć usługę dobrej jakości trzeba jednak ograniczyć strefę dostaw do najbliższej okolicy – dodał.