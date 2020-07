Webinar Pyszne.pl: dostawy to temat, nad którym trzeba cały czas pracować (wideo)

– Rynek dostaw ma ogromny potencjał dla restauracji, a zarazem jest trudnym zadaniem –mówił Arkadiusz Krupicz, współzałożyciel i dyrektor zarządzający serwisu Pyszne.pl w czasie webinaru zorganizowanego we współpracy z Horecatrends.pl.

Autor: www.horecatrends.pl Data: 22 lipca 2020 08:30

8 lipca o godz. 10.30 Pyszne.pl, wspólnie z redakcją Horecatrends.pl, zaprezentowało "Poradnik skutecznych dostaw". W dniu premiery odbył się także ogólnodostępny webinar, podczas którego wraz z ekspertami omówimy najważniejsze zagadnienia dotyczące działalności w kanale delivery.

W webinarze wzięli udział:

• Arkadiusz Krupicz, współzałożyciel i dyrektor zarządzający serwisu Pyszne.pl

• Ola Lazar, ekspertka branży foodtech

• Grzegorz Aksamit, wiceprezes Stava

Przypomnijmy sobie najważniejsze momenty webinaru:

– Dostawy to nie jest jednorazowy i zamknięty temat. (...) Dlatego w naszym poradniku zawarliśmy wszystkie zagadnienia potrzebne do wprowadzenia dostaw w swoim lokalu. W poradniku są zawarte informacje dla restauratorów, którzy dopiero planują rozpocząć dowóz, ale także dla tych, którzy już od jakiegoś czasu mają taką opcję w restauracji, bo trzeba pamiętać, że dostawy to temat, nad którym cały czas trzeba pracować – powiedział Arkadiusz Krupicz.

Kliknij i pobierz poradnik oraz obejrzyj webinar!



Czy bardziej opłaca się dostawa własna, czy zlecona na zewnątrz? Dlaczego przeważnie nie opłaca się dostarczać jedzenia na drugi koniec miasta? Czym menu w dostawie powinno różnić się od menu w lokalu? Dlaczego recenzje są ważne i jak zachęcać klientów do ich pozostawienia? Jakich restauracji szukają klienci i gdzie? Między innymi te praktyczne kwestie porusza poradnik skutecznej dostawy stworzony przez ekspertów Pyszne.pl, horecatrends.pl i niezależnych specjalistów branży. O tym rozmawialiśmy także podczas webinaru!