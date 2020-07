Webinar Pyszne.pl: Menu dostosowane do dostaw (wideo)

Jednym z zagadnień poruszonych w trakcie webinaru było dopasowanie menu do formy dostawy. Arkadiusz Krupicz i Grzegorz Aksamit zgodnie stwierdzili, że dania serwowane w lokalu nie zawsze sprawdzą się w dostawie.

Autor: horecatrends.pl Data: 08 lipca 2020 14:39

Podczas webinaru Arkadiusz Krupicz i Grzegorz Aksamit odnieśli się m.in. do kwestii przygotowania i dopasowania menu do dostawy.

– Nie wszystko co oferuje restauracja w swoim menu, sprawdzi się w dostawie. Dlatego zanim lokal zdecyduje się na uruchomienie dostaw, trzeba sprawdzić jak konkretne dania będą zachowywać się podczas dowozu, bo przykładowo steki czy tatar nie nadają się zbytnio do dostaw. Co ciekawe, jedna duża polska sieć casual diningowa decydując się na dostawy, dokładnie przeanalizowała wszystkie swoje dania, przetestowała je, jak one wyglądają i zachowują się po 40-minutowej dostawie i oceniali, czy to jest dobre, czy chcą to oferować ludziom. Warto wziąć pod uwagę modyfikację receptury dania, tak żeby w dostawie zachowywało się lepiej – wyjaśnił współzałożyciel i dyrektor generalny Pyszne.pl.

– Na pewno nie wszystko nadaje się do dowozu. Trzeba świadomie próbować, testować i wówczas decydować się na wprowadzenie potrawy do menu w dostawie. Przykładowo restauracja, która działała przy rynku we Wrocławiu miała dania, które nie nadawały się na dowóz, natomiast po zamknięciu restauracji właściciel uruchomił brand nakierowany na dowóz z nową ofertą dań. Tak dobrze to przyjęło się, że teraz planuje otwarcie dwóch kolejnych lokali wyłącznie z opcją w dostawie. Działanie w dowozie trzeba dobrze przemyśleć – dodał.

Grzegorz Aksamit przyznał, że zdarzyło się Stavie odmówić przyjęcia zlecenia, ponieważ przez wybrane potrawy, mógłby być problem z ich dowiezieniem.

– Zdarzyło nam się odmówić dowozu z restauracji, która ma taki produkt, że nie zniesie on transportu i przez to będzie kłopot dla wszystkim. Mimo że fast food jest częstym wyborem i jest realizowany w dostawach, to np. frytki są takim produktem, który słabo znosi dostawy. Warto tutaj w dostawie używać innych produktów niż te serwowane w restauracji na sali. I np. u niektórych dostawców są takie frytki, które lepiej znoszą transport, ponieważ są inaczej przygotowane. Warto się tym zainteresować – powiedział wiceprezes Stavy.