Webinar Pyszne.pl: Pozyskiwanie klientów - wybór odpowiedniej ścieżki rozwoju dostaw (wideo)

W stworzonym przez Pyszne.pl Poradniku skutecznych dostaw eksperci tłumaczą, że pozyskanie klientów – własnymi kanałami (np. przez strone internetową) czy dzięki współpracy z serwisami, można rozpatrywać z kilku perspektyw. Na co należy zwrócić szczególną uwagę i co jest najistotniejsze z punktu widzenia restauracji? Na to pytanie odpowiadaliśmy podczas webinaru.

Autor: www.horecatrends.pl Data: 08 lipca 2020 15:21