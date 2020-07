Webinar Pyszne.pl: Skuteczny marketing dostaw (wideo)

Aby goście zamawiali posiłki w dowozie, muszą wiedzieć, że istnieje taka możliwość. Podczas webinaru zorganizowanego przez Pyszne.pl i redakcję Horecatrends.pl, mówiliśmy o tym, co można zrobić, aby poszerzyć świadomość usługi dostaw.

Autor: www.horecatrends.pl Data: 10 lipca 2020 09:08

- Najprostszym sposobem na poinformowanie gości o usłudze dostaw jest wykorzystanie samego lokalu. W tym celu używa się naklejek, potykaczy oraz standów ustawionych na stolikach. To skuteczne i stosunkowo tanie rozwiązanie. Inną metodą jest wykorzystanie siły marketingu szeptanego, rekomendacji, social mediów i własnego profilu. To ważne szczególnie w przypadku lokali, które mają sporą liczbę fanów, a wcześniej nie były kojarzone z usługą dostaw - mówił Arkadiusz Krupicz, współzałożyciel i dyrektor generalny Pyszne.pl.

Jego zdaniem warto także wsłuchiwać się w opinie, które klienci wystawiają restauracjom w sieci.

- Doradzałabym, aby traktować recenzje restauracji w serwisach społecznościowych jako darmową informację zwrotną od klientów i wskazówkę co jest istotne z punktu widzenia zamawiającego czy gościa i co można poprawić. Do recenzji trzeba podejść ze spokojem, nie walczyć z nimi, niektóre zignorować. Warto też spojrzeć na nie jako źródło wniosków do poprawy jakości obsługi - przekonywała Ola Lazar, ekspertka rynku foodtech.

Arkadiusz Krupicz podkreślił także, że warto oddzielać to co jest merytoryczne i pozwoli nam usprawnić usługi. - Liczba elementów, które składają się na skuteczny dowóz nie jest skończona. Nie robimy tej usługi przez tydzień, więc warto poświecić trochę czasu na przygotowania i regularne usprawniania. Dobrze odrobione "lekcje" zostaną z nami na długi czas i będą owocować w przyszłości - podkreślił.

- Warto prosić o recenzję klientów, którzy mają szansę być zadowoleni - mówił Grzegorz Aksamit, wiceprezes Stavy. Jego zdaniem, większą szansę do wystawienia ocen mają ci niezadowoleni klienci, dlatego nie trzeba wstydzić się prosząc o pozytywne opinie.

Jak podkreślił Aksamit, niedocenianym kanałem marketingowym dla dostaw jest radio. W wielu miejscowościach to szalenie skuteczna i stosunkowo tania reklama. Restauracje zapominają także o wciąż silnej sile marketingowej papierowych ulotek.