Właściciel Pyszne.pl wchodzi w kosmetyki. Restauracje nie dają już aż tak zarobić

Just Eat Takeaway coraz mniej stawia na restauracje

Just Eat Takeaway poszerza zakres swoich usług. Już teraz do platformy podłączonych jest 40 000 supermarketów i sklepów spożywczych, o 36% więcej niż w ubiegłym roku. Szczególnie w Wielkiej Brytanii i Irlandii Just Eat Takeaway dostarcza produkty do wielu supermarketów.

Usługa dostawy pojawia się również w sektorze niespożywczym: niemiecka spółka zależna Lieferando będzie realizować dostawy dla detalisty kosmetycznego Lush. Przychody z reklam również wzrosły do ​​99 milionów euro, z wyłączeniem amerykańskiego oddziału Grubhub, co stanowi wzrost o 33% w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku.

Na pozostałą część roku firma prognozuje obecnie wzrost GTV między -4% a +2%, biorąc pod uwagę spadek zamówień i EBITDA na poziomie około 275 mln euro.