Wolt na FRSiH: Użytkownicy food delivery są wrażliwi na promocje

Jak rozwija się rynek delivery?

- Nasz rynek delivery cały czas rośnie. Udało nam się utrzymać wzrosty po Covid. Szacujemy, że w przyszłym roku to będzie już 10 miliardów zł. Rośniemy. Mnóstwo partnerów chce do nas dołączać - zapewniła Agata Polityło, General Manager Wolt Polska podczas cyklu rozmów HORECATRENDS TALKS 2, które odbyły się w ramach Forum Rynku Spożywczego i Handlu.

Jak przyznała, sama branża delivery jest dość trudna do zdefiniowania. Coraz więcej biznesu pochodzi z nowych wertykałów, w tym ze sklepów. Dochodzą też nowości, jak subskrypcje.

Jak włączać dowozy?

Przed włączeniem dowozów należy najpierw wyliczyć koszty i zrobić analizę ekonomiczną.

- Jeżeli restauracja ma 60 proc. food costu, to nie może mieć delivery. Nie jest to możliwe ani wewnętrznie, ani przez platformę taką jak nasza. Ale jeżeli koszty są kontrolowane, jeżeli są na zdrowym poziomie, to zaczyna być opłacalne. Wtedy trzeba przeprowadzić analizę ekonomiczną, czy to się opłaca zrobić wewnętrznie czy zewnętrznie - mówiła prelegentka.

Kiedy włączać dowozy?

Posiłki najlepiej wozić w godzinach największego popytu, czyli od godz. 11 do godz. 14 i od godz. 17 do godz. 21. Największe zapotrzebowanie na dowozy jest w piątki i niedziele.

Proporcje między dowozami a obsługą sali mogą być różne. Niektóre restauracje mają 100 proc. dowozów, inne - kilka procent.

- Słyszymy od partnerów, że potrafią połowę obrotu zrealizować w deliverce - wskazała General Manager Wolt Polska.

Menu w delivery

Czy warto szykować specjalne menu pod dowóz? Jak odpowiada Agata Polityło, trzeba to wziąć pod uwagę, ale 90 proc. restauratorów ma to menu praktycznie identyczne. Najpopularniejsze dania z restauracji to zwykle też najpopularniejsze dania w dowozie. Rewolucja w menu nie przyniesie korzyści, ponieważ często ludzie szukają na platformach swoich ulubionych dań z konkretnych restauracji.

Ludzie nie wybierają platformy. Wybierają swoją ulubioną restaurację, a potem patrzą, czy jest na Wolcie, czy na Wolcie jest tanio i czy na Wolcie jest szybko Agata Polityło, General Manager Wolt Polska

Trzeba jednak sprawdzić, które z posiłków nadają się do delivery, np. zaawansowane struktury z czekolady mogą nie dojechać w idealnym stanie. Sprawdzają się m.in. dania comfort food czy dania, które da się ładnie zapakować.

- Zwykle rekomendujemy restauratorom, by próbowali budować koszyki na delivery. Zdecydowanie fajniej jest sprzedać koszyk za 100-150 zł niż zapakować w torbę i wysłać do kuriera produkty za 20 zł. Proponujemy, by do głównego dania dobudować zestaw, w którym jest coś wysokomarżowego, jest coś łatwego do przygotowania, co jest już gotowe w restauracji. Tym sposobem budujemy lepszą marżowość - radziła prelegentka.

Promocje w delivery

Jak mówiła Agata Polityło, w food delivery świetnie sprawdzają się też promocje.

Nasz biznes jest bardziej e-commerce'owy, w związku z czym bardzo dobrze działają promocje. O ile w restauracji obniżenie ceny trzech dań o 20 proc. przez dwa tygodnie nie ma wielkiego wpływu na napływ nowych klientów, to u nas ma ogromny. Taki ruch powoduje, że co najmniej dwukrotnie rosną zamówienia.