Wolt nowym graczem na poznańskim rynku food delivery

Na poznańskich ulicach pojawili się charakterystyczni niebiescy kurierzy Wolt, rozwożący posiłki z restauracji do domów klientów. Platforma oferuje dostawę jedzenia w średnio 35 minut od złożenia zamówienia.

Autor: horecatrends.pl/informacja prasowa Data: 13 października 2020 12:35

Poznaniacy mogą już za pomocą strony lub aplikacji Wolt zamawiać posiłki z wybranych restauracji. 35 minut to średni czas, jaki może dzielić klienta od ostatniego kliknięcia do odbioru jedzenia. Obecnie dowozy realizowane są na obszarze Starego Miasta, Jeżyc, Św. Łazarza. Wkrótce kurierów Wolt będą mogli się spodziewać również mieszkańcy - Sołaczu, Starego Grunwaldu, Ogrodów, a następnie osiedla Rataje. Obszar dowozu będzie systematycznie powiększany. Dokładny zasięg dostaw można sprawdzić w aplikacji lub na stronie firmy.

Wśród lokali partnerskich znajdują się m.in. Krowarzywa, Mins Table, Święta Krowa, Weranda - Zielona Weranda, Weranda Caffe, Weranda Lunch, Frontiera, Goko, Para Bar czy Falla. Na platformie można znaleźć również różne oferty promocyjne z wybranych restauracji, które zmieniają się regularnie (tzw. Wolt Specials). Wszyscy użytkownicy, którzy w ciągu pierwszych tygodni działania aplikacji w Poznaniu, zarejestrują się w niej, będą mogli korzystać z darmowych dostaw.

– Uruchomienie dostaw w Poznaniu od początku było ważnym celem w naszej strategii rozwoju w Polsce. Przygotowując się do wejścia na poznański rynek musieliśmy mieć pewność, że nasza usługa będzie wyróżniała się krótkim czasem dowozu, a także jakością obsługi ze strony kurierów oraz centrum obsługi klienta. Utrzymanie wysokiego standardu usług jest dla nas najważniejsze, dlatego też zasięg dostaw będziemy rozwijali stopniowo - najpierw w obszarze obejmującym najlepsze restauracje w centrum i jego okolicy. Jednak w niedługim czasie planujemy rozszerzyć zasięg dostaw o kolejne osiedla. Takie podejście umożliwia nam dostarczenie gorącego posiłku pod każdy adres w obszarze dowozu i jednocześnie spełnić oczekiwania najbardziej wymagających użytkowników – mówi Karol Siarka, Jr. Operations Manager w Wolt Polska.

Założony w 2014 roku w Helsinkach Wolt przywiązuje dużą wagę do zrównoważonego rozwoju. Firma dąży między innymi do zachowania neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla. Dzięki specjalnie opracowanemu modelowi, jest w stanie określić poziom emisji generowanej przez każde zamówienie. Proporcjonalnie do jego wielkości, Wolt przekazuje fundusze na projekty, których celem jest odbudowa lasów w Kolumbii i Amazonii.

W Polsce Wolt rozwozi dania w 7 miastach. Niebieskich kurierów można spotkać również na ulicach ponad 100 miast w 23 krajach w Europie i Azji. Dostawy Wolt realizowane są za pomocą rowerów, skuterów i samochodów. Aplikację Wolt można pobrać za pomocą Google Play lub App Store.